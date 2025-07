UEPA convoca aprovados na 7ª repescagem do Prosel 2025 para matrícula

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) divulgou nesta terça-feira (29) a lista dos candidatos aprovados na 7ª chamada subsequente do Processo Seletivo 2025 (Prosel). São mais de 40 convocados para cursos com ingresso no segundo semestre letivo, distribuídos em seis campi nos municípios de Belém, Igarapé-Açu, Marabá, Parauapebas, Redenção e Santarém.

Os candidatos aprovados devem realizar a pré-matrícula online nos dias 29 e 30 de julho. A matrícula presencial ocorrerá na quinta-feira (31), nas coordenações de registro e controle acadêmico (CRCA) de cada campus. Aqueles que não conseguirem realizar a pré-matrícula pela internet podem comparecer diretamente ao CRCA no dia da matrícula presencial.

Entre os cursos contemplados estão Educação Física, Letras, Matemática, Pedagogia, Medicina, Geografia, Biomedicina, Engenharia de Software e Enfermagem.

Para efetivar a matrícula, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:

Declaração de ocupação de vaga única (fornecida no ato da matrícula);

Documento de identidade e CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

Certificado de alistamento militar (para homens maiores de 18 anos);

Foto 3×4 recente e colorida;

Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio;

Comprovante de residência atualizado (com CEP).

Candidatos aprovados por meio de cotas devem apresentar documentação complementar, como formulário de autodeclaração para cotas sociais, declaração de pertencimento indígena ou quilombola para cotas étnico-raciais, e documentos que comprovem condição de pessoa com deficiência (PCD), quando aplicável.

