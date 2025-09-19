sexta-feira, setembro 19, 2025
SEGURANÇA

Caminhão carregado de cerveja tomba na PA-279 em Ourilândia do Norte; motorista fica ferido

Um caminhão pertencente à empresa Trans Henry, carregado com grades de cerveja, tombou na tarde de quarta-feira (17/9) na rodovia PA-279, no município de Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu em uma curva da via, em trecho que liga comunidades importantes da região.

O motorista foi socorrido e levado para atendimento médico. Até agora não há confirmação de qual é seu estado de saúde nem detalhes sobre possíveis sequelas.

Equipes de resgate e tráfego local estiveram no local do acidente para controlar a situação, avaliar danos e evitar maiores transtornos no trânsito. A via chegou a ficar parcialmente bloqueada enquanto se retirava o veículo e a carga da pista. Moradores relataram que houve vazamento de líquidos da carga, o que preocupou tanto pelo transtorno quanto pelo risco ambiental.

Ainda não se sabe o que provocou exatamente o tombamento: investigações preliminares vão apurar se foi erro humano, falha mecânica ou condições adversas da estrada como excesso de carga ou curva sinuosa mal sinalizada. O município deverá colaborar com peritos para coletar evidências.

Imagem: Reprodução

