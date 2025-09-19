Circuito Norte em Dança abre com mais de 1.400 artistas e 800 apresentações em Belém

Começou ontem, quinta-feira, 18, em Belém, o Circuito Norte em Dança (CND), conhecido como O Palco da Dança na Amazônia. O evento promete transformar a capital paraense em um grande centro de celebração da arte. Até o dia 24 de setembro, o festival reunirá mais de 1.400 artistas em uma programação intensa, que soma aproximadamente 800 apresentações e mais de 30 horas dedicadas exclusivamente à dança.

Este ano, a programação se espalha por importantes palcos da capital paraense, como o Theatro da Paz, o Teatro Margarida Schivasappa, o Teatro Waldemar Henrique e o Teatro Cláudio Barradas (ETDUFPA). Além das mostras competitivas e participativas, que reúnem escolas, companhias e bailarinos independentes de diversos estados brasileiros e até de outros países, o festival contará com workshops, masterclasses, mesas-redondas e espetáculos convidados, fortalecendo seu caráter formativo e de intercâmbio cultural.

UMA MARATONA DE DANÇA

O público poderá acompanhar apresentações em diferentes estilos – do balé clássico às danças urbanas, passando pelo jazz, danças populares, contemporâneas e fusões que expressam a riqueza cultural amazônica. A diversidade é um dos pontos altos do evento, que promove o encontro entre artistas iniciantes e profissionais consagrados, democratizando o acesso à arte e oferecendo ao público a chance de vivenciar produções de alto nível.

FORMAÇÃO E INTERCÂMBIO

Além das apresentações, o CND reafirma sua vocação de ser um espaço de formação contínua. Durante a semana, bailarinos e coreógrafos poderão participar de oficinas gratuitas, aulas com professores convidados e debates sobre a cena da dança. Essa programação pedagógica amplia horizontes, fortalece redes e abre novas perspectivas de atuação profissional para os artistas da região.

RECONHECIMENTO E IMPACTO

Criado em 2018, o Circuito Norte em Dança já passou por cidades como Parauapebas, Benevides, Cachoeira do Piriá e Novo Repartimento, sempre com o objetivo de descentralizar a cultura e tornar a dança acessível a diferentes comunidades. Reconhecido pela Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) e pelo Conselho Internacional da Dança da UNESCO (CID/UNESCO), o festival vem conquistando cada vez mais espaço no calendário cultural do Brasil.

Com milhares de espectadores alcançados a cada edição, o CND vai além do entretenimento: é uma plataforma de profissionalização, intercâmbio cultural e valorização da dança amazônica, projetando a produção local para o cenário nacional e internacional.

De acordo com os organizadores, a expectativa é que esta edição seja a maior já realizada, consolidando o Circuito Norte em Dança como um dos mais importantes festivais de artes cênicas da Amazônia.

Espetáculo “H-Urbanizados” é uma das atrações convidadas do Circuito Norte em Dança

O Circuito Norte em Dança (CND), maior festival de difusão e intercâmbio artístico da Amazônia, recebe no dia 21 de setembro (segunda-feira), às 18h, no Teatro Cláudio Barradas (ETDUFPA), o espetáculo convidado “H-Urbanizados”, do Grupo Âmago, de Macapá (AP). A entrada será solidária: 1 brinquedo novo, que será destinado a ações sociais.

Um espetáculo que nasce da floresta e da cidade

“H-Urbanizados” é uma criação de Pablo Sena, artista, pesquisador e docente, fruto de sua pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Política da UNIFAP. A obra propõe uma reflexão crítica sobre os impactos da urbanização e da colonização na Amazônia e sobre como os corpos amazônidas resistem por meio da arte, da ancestralidade e do movimento.

Na cena, o público é conduzido por uma travessia que mistura dança, teatro, ritos e gestos cotidianos. O espetáculo cria um território poético em que a floresta, os tambores, as ancestralidades e a vida urbana dialogam, revelando a resistência dos povos amazônicos diante das transformações impostas pela modernidade.

O Grupo Âmago nasceu em 2017, a partir da dor de uma tragédia: o assassinato de um bailarino integrante de um coletivo ao qual os fundadores pertenciam. Dessa ruptura, os artistas decidiram criar um novo espaço de acolhimento, dedicado à memória, à resistência e à criação coletiva. Desde então, o grupo tem desenvolvido uma linguagem própria que mistura dança contemporânea, teatro e performance, sempre atravessada por vivências pessoais e contextos sociais.

“H-Urbanizados” foi construído em um processo de 1 ano e 6 meses de pesquisa, resultando em uma estética que valoriza o território, os saberes populares e a memória coletiva. Com trilha sonora original de Herbert Emanuel e cenografia colaborativa, a obra resgata o diálogo entre tradição e contemporaneidade, mostrando que “a humanidade nunca deixou de ser floresta”.

DANÇA, ANCESTRALIDADE E FUTURO

A sinopse do espetáculo revela imagens potentes: o gingado afro-amazônico que resiste no dia a dia; os cantos e tambores que se confundem com buzinas e motores; figuras híbridas que nascem da fusão entre humano e floresta. A obra provoca o público a refletir sobre o futuro da Amazônia urbanizada e sobre a importância de preservar a ancestralidade como forma de sobrevivência e reinvenção.

Apresentado em meio à programação do Circuito Norte em Dança 2025, o espetáculo reafirma a missão do festival de ser um espaço de diversidade, formação e visibilidade para a produção artística amazônica. Ao trazer um grupo do Amapá para o palco do Teatro Cláudio Barradas, o CND fortalece a integração regional e promove encontros entre diferentes linguagens e trajetórias.

Com entrada acessível por meio da doação de um brinquedo, a apresentação de “H-Urbanizados” une arte e solidariedade, mostrando que a dança pode ser também um gesto de partilha e transformação social.

Espetáculo “Margeando: causos das margens” será atração convidada do Circuito Norte em Dança

No próximo dia 21 de setembro (segunda-feira), às 18h, no Teatro Cláudio Barradas (ETDUFPA), o Circuito Norte em Dança (CND) recebe como espetáculo convidado a obra “Margeando: causos das margens”, uma criação que nasce da poética amazônica e propõe um mergulho sensível nas memórias e encantarias que habitam as margens dos rios. A entrada será solidária, com a doação de 1 brinquedo novo, destinado a ações sociais.

“Margeando: causos das margens” convida o público a navegar pelo território simbólico das margens, onde o urbano e o encantado se encontram e se reinventam. A obra mistura a dança moderna americana com a corporalidade amazônica, resultando em uma pesquisa de movimento que pulsa memória, ancestralidade e modos de ser da região.

Na cena, jogos com elementos cênicos materializam as águas e instauram uma travessia entre o real e o imaginário, evocando um não-lugar de pertencimento. Assim como os rios carregam histórias e segredos em seus afluentes, os corpos em cena tornam-se território vivo de narrativas atravessadas pelas encantarias e pela experiência cotidiana da vida amazônica.

UM ESPETÁCULO DE ENCONTROS

O espetáculo constrói uma atmosfera de encantamento, em que passado e presente, mito e realidade, tradição e contemporaneidade dialogam intensamente. É uma obra que se ancora no conceito de Amazonidade, revelando a potência estética e política da região, ao mesmo tempo em que propõe reflexões sobre identidade, memória e pertencimento.

O público será levado a experimentar uma travessia estética e poética, onde o movimento se mistura às águas e as danças emergem como causos – histórias contadas pelas margens, atravessadas por ancestralidade e reinvenção.

Trazer “Margeando” como espetáculo convidado reforça o papel do Circuito Norte em Dança como maior festival de difusão e intercâmbio da Amazônia, reconhecido pela FUNARTE e pelo Conselho Internacional da Dança da UNESCO (CID/UNESCO). O CND se consolida como espaço de formação, democratização e visibilidade da produção artística da região, reunindo milhares de artistas, centenas de apresentações e dezenas de horas dedicadas exclusivamente à dança.

Ao abrir espaço para obras que dialogam com a identidade amazônica, o Circuito reafirma sua vocação de ser um palco plural, que acolhe linguagens, trajetórias e perspectivas distintas, projetando a dança amazônica para o Brasil e para o mundo.

Com a proposta de ingresso solidário, a apresentação une arte e responsabilidade social: o público poderá assistir ao espetáculo mediante a entrega de um brinquedo novo, que será revertido em ações sociais voltadas para crianças. É um gesto simbólico que conecta a experiência estética à partilha coletiva, fortalecendo ainda mais o compromisso do festival com a comunidade.

Confira programação completa do evento

18/09/2025

QUINTA-FEIRA (Teatro Margarida Schivasappa)

Mostra competitiva: Jazz Musical, Jazz Dance, Lyrical e Sapateado

8 às 14h – Credenciamento

08h – Marcação de Palco (de acordo com a organização enviada aos diretores)

11h25 – 1ª Sessão: Baby, Pré-Infantil, Infantil, Melhor Idade

Premiações

(Nova bilheteria)

16h40 – 2ª Sessão: Juvenil, Adulto e Master

Premiações

Encerramento

19/09/2025

SEXTA (Teatro Margarida Schivasappa)

Mostra competitiva: Dança contemporânea, Dança moderna

08h30 – Marcação de Palco (de acordo com a organização enviada aos diretores)

11h30 – 1ª Sessão: Baby, Pré-Infantil, Infantil, Melhor Idade

Premiações

(Nova bilheteria)

14h20 – 2ª Sessão: Juvenil, Adulto e Master

Premiações

Encerramento

20/09/2025

SÁBADO (Teatro Margarida Schivasappa)

Mostra competitiva: Estilo livre, Brega Funk, Dança Comercial, Danças Urbanas.

08h30 – Marcação de Palco (de acordo com a organização enviada aos diretores)

11h30 – 1ª Sessão: Baby, Pré-Infantil, Infantil, Melhor Idade

Premiações

(Nova bilheteria)

17h – Abertura 2ª Sessão: Juvenil, Adulto e Master

Premiações

Encerramento

21/09/2025

DOMINGO (Teatro Waldemar Henrique)

14h30 – Masterclass de Balé Clássico (Martha Batista/PA)

16h – Masterclass de Dança Contemporânea (João Palma/SP)

17h30 – Masterclass Dance for Business (Iris Lynne/EUA)

19h30 – Mostra de Dança e Espetáculo Convidado

22/09/2025

SEGUNDA (ETDUFPA/Teatro Claudio Barradas)

08h – Workshop gratuito: Nosso sentir é tal como um rio – dança moderna (Azuliteral/PA)

09h – Workshop gratuito: Movimentos de efeito para danças a dois – dança de salão (Brenner Sousa e Ediely Vieira/PA)

10h – Workshop gratuito: Raiz & Salto – danças urbanas (Paulo Rodrigo/AP)

11h – Workshop gratuito: Ballroom – danças urbanas (Watare Maniva/PA)

12h – Workshop gratuito: Hip Hop + Treme – danças urbanas e danças populares (Sacramento/PA)

14h – Masterclass de Ballet Clássico (Maikon Golini/SC)

16h – Mesa-redonda (atividade gratuita): Práticas transversais e saberes culturais em dança

Mediadora: Dr.ª Mayrla Andrade

Convidados: Rilque Munduruku (Juruti/PA), Fabiana Carvalho (Rio de Janeiro/RJ), Jean Negrão (Belém/PA), Alfredo Padilha (Belém/PA), Rafaela Monteiro (Ananindeua/PA), Fontenelle Neto (Parintins/AM), Igor Marques (Benevides/PA).

18h – Espetáculos convidados

23/09/2025

TERÇA – Sessão Única (Theatro da Paz)

Mostra competitiva: Ballet Clássico de Repertório, Dança de Salão, Danças Árabes, Dança Sacra, Dança Caráter, Danças Populares Nacionais e Internacionais.

15h30 –1º Bloco: Baby, Pré-Infantil, Infantil, Melhor Idade

Premiações

Convidados

18h30 –2º Bloco: Juvenil, Adulto e Master

Convidados

Premiações

Encerramento

24/09/2025

QUARTA – Sessão Única (Theatro da Paz)

Mostra competitiva: Ballet Clássico Livre e Macro Grupos.

14h –1º Bloco: Baby, Pré-Infantil, Infantil, Melhor Idade

Premiações

Convidados

18h20 – 2º Bloco: Juvenil, Adulto e Master

Coreografias convocadas para a noite dos premiados

Lançamento da Edição 2026

Premiações Especiais

Encerramento

SERVIÇO:

CIRCUITO NORTE EM DANÇA

DATA: 18 A 24 DE SETEMBRO

LOCAIS: THEATRO DA PAZ, THEATRO WALDEMAR HENRIQUE, TEATRO MARGARIDA SCHIVASAPPA E TEATRO CLÁUDIO BARRADAS.

Imagens: Divulgação