terça-feira, junho 30, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Canadá terá retorno importante para duelo contra a África do Sul na Copa

Jogador não atuou na primeira fase por causa de uma lesão na coxa sofrida durante a champions

Ed White, da Reuters

O capitão da seleção do Canadá, Alphonso Davies, está apto para o confronto deste domingo contra a África do Sul, válido pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo.

O jogador vinha se recuperando de uma lesão na coxa sofrida durante a semifinal da Champions League entre o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain.

“Agora que temos o Alphonso de volta, saudável e pronto para jogar, acho que é um grande momento para a equipe e um enorme incentivo para o grupo”, declarou o técnico Jesse Marsch neste sábado (27).

Davies queria ter entrado em campo na última partida do Canadá pelo Grupo B contra a Suíça, quando os canadenses foram derrotados por 2 a 1, mas Marsch avisou ao atleta de 25 anos que ainda era cedo demais.Play Video

“Foi difícil assistir a esses três jogos”, desabafou Davies. “Foi doloroso. A única coisa que você quer fazer é jogar.”

Marsch afirmou que seu principal objetivo era proteger Davies. “Você precisa tratá-los (os jogadores) como se fossem Ferraris”, completou o treinador.

Próximos jogos

O Canadá se classificou na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, e vai enfrentar a África do Sul, segunda colocada do Grupo A, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem vencer entre França e Suécia.

 IMAGN IMAGES via Reuters

banner queimão avistão - 300 x 100
Artigo anterior
Croácia vence Gana por 2×1 e fica em segundo lugar no Grupo L
Próximo artigo
Kane faz história, Inglaterra vence Panamá e fecha Grupo L na liderança

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,533FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner queimão avistão - 320 x 320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315