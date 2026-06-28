Canadá terá retorno importante para duelo contra a África do Sul na Copa

Jogador não atuou na primeira fase por causa de uma lesão na coxa sofrida durante a champions

Ed White, da Reuters

O capitão da seleção do Canadá, Alphonso Davies, está apto para o confronto deste domingo contra a África do Sul, válido pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo.

O jogador vinha se recuperando de uma lesão na coxa sofrida durante a semifinal da Champions League entre o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain.

“Agora que temos o Alphonso de volta, saudável e pronto para jogar, acho que é um grande momento para a equipe e um enorme incentivo para o grupo”, declarou o técnico Jesse Marsch neste sábado (27).

Davies queria ter entrado em campo na última partida do Canadá pelo Grupo B contra a Suíça, quando os canadenses foram derrotados por 2 a 1, mas Marsch avisou ao atleta de 25 anos que ainda era cedo demais.Play Video

“Foi difícil assistir a esses três jogos”, desabafou Davies. “Foi doloroso. A única coisa que você quer fazer é jogar.”

Marsch afirmou que seu principal objetivo era proteger Davies. “Você precisa tratá-los (os jogadores) como se fossem Ferraris”, completou o treinador.

Próximos jogos

O Canadá se classificou na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, e vai enfrentar a África do Sul, segunda colocada do Grupo A, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem vencer entre França e Suécia.

IMAGN IMAGES via Reuters