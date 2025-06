Capacita COP30 certifica 250 pessoas em Salinópolis e soma mais de 22 mil qualificados no Pará

O Governo do Pará certificou, neste sábado (14), 250 moradores de Salinópolis pelo programa Capacita COP30, que prepara profissionais para atuar durante a Conferência do Clima da ONU (COP30), que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém. No total, o programa já capacitou mais de 22 mil pessoas em todo o estado, nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança.

Só em Salinas, esta é a segunda certificação, totalizando mais de 500 pessoas preparadas, que já poderão aplicar os conhecimentos durante a alta temporada de julho, no balneário.

Novas oportunidades e transformação de vidas

Os cursos oferecidos incluem Marketing Digital, Influenciador Digital, Inglês Básico, Atendimento, Higiene e Manipulação de Alimentos, Empreendedorismo, além de Treinamento para Garçom/Garçonete e Aplicativos de Hospedagem.

“O curso de marketing digital foi maravilhoso, abriu nossa visão para divulgar nosso restaurante. E com o inglês básico, já conseguimos receber turistas estrangeiros com mais segurança. Foi incrível!”, contou a empreendedora Martha Vieira, que tem um restaurante na Praia do Atalaia.

Histórias como a de Margareth Menezes, de 64 anos, também emocionaram. Artesã, ela transforma conchas e escamas descartadas em biojoias e, após viver anos em Jericoacoara (CE), retornou para Salinas decidida a mostrar seu trabalho e usar as redes sociais, graças ao curso de influenciadora digital. “Hoje digo que Salinas é o lugar para se estar. Quero mostrar que é possível transformar resíduos em luxo e sustentabilidade”, destacou.

Mais acesso ao mercado

Além dos cursos, o Governo do Pará lançou duas plataformas digitais:

Profissionais COP30 Um banco de currículos, conectando quem foi capacitado às empresas dos setores de turismo, hotelaria, serviços e gastronomia.

Voluntários COP30 Para quem deseja atuar como voluntário na conferência, em uma parceria com o Governo Federal, promovendo participação cidadã e construção de legado.

Serviço

As inscrições para novos cursos estão abertas no site oficial do programa: http://capacitacop30.pa.gov.br

Imagem: Agência Brasil