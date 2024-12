Capacitação em inglês e educação financeira está com inscrições abertas até 27 de dezembro, no Pará

As mulheres do Pará, que estão envolvidas nas atividades de comércio e varejo, incluindo as profissionais do comércio informal, têm até 27 de dezembro para se inscrever na 3ª. edição do Impulsiona Cielo, uma iniciativa da Cielo e EF Education First para fomentar a economia local e oferecer bolsas de estudo em inglês. Os interessados podem se inscrever pelo site https://blog.cielo.com.br/institucional/impulsiona-cielo-amazonia/.

Para participar é preciso residir ou trabalhar em Belém ou regiões turísticas do Pará. O projeto visa fortalecer, formar e capacitar 3 mil mulheres empreendedoras formais e informais e/ou comerciárias e negócios da região liderados por elas. O objetivo é impulsionar os negócios dos setores de Turismo, Hotelaria e Serviços, com capacitação em habilidades relevantes para o comércio da região, além de proporcionar o desenvolvimento pessoal.

Com investimento de mais de R$ 2 milhões, o projeto batizado de Impulsiona Cielo Amazônia tem como propósito ofertar soluções de educação financeira, empreendedora e digital, além do ensino de inglês para a base de clientes e o público em vulnerabilidade social.

A motivação para a iniciativa é a COP30 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será sediada em Belém do Pará, em novembro de 2025. A meta é construir um legado de desenvolvimento econômico sustentável pós conferência na cidade.

O evento, de grande visibilidade global, reúne líderes de diversos países para debater compromissos no combate às mudanças climáticas. A iniciativa possui presença estimada de mais de 40 mil pessoas, segundo a FGV, incluindo 7 mil membros da ONU e delegações internacionais.

CAPACITAÇÃO DE MULHERES

Segundo dados do IBGE, as mulheres representam 50,1% de toda população do Pará, sendo 40,2% da força de trabalho. Mesmo assim, sua remuneração média é 5,7% menor que a dos homens. Nesse contexto, o propósito da 3ª edição do Programa Impulsiona Cielo é apoiar e preparar empreendedoras e trabalhadoras, preferencialmente negras e indígenas, do comércio do ecossistema de turismo em Belém no desenvolvimento de habilidades de comunicação, influência e gestão para a COP30.

Durante os 12 meses do projeto, as 3 mil mulheres terão acesso a bolsa de inglês via online ou por meio de aplicativo da EF Education First no modelo de autoestudo, que inclui mais de 3 mil horas de conteúdo prático e experiencial – desde o básico ao avançado, em inglês geral, negócios, viagens e em indústrias como turismo e finanças. A jornada personalizada de estudo ainda contempla, após seis meses, a seleção de 475 mulheres para uma experiência ainda mais imersiva, com aulas ilimitadas de inglês ao vivo através da plataforma EF English Live.

Além disso, elas serão convidadas para a fase final do Impulsiona Cielo Amazônia, em uma trilha aprofundada com workshops, mentorias voluntárias e treinamentos especializados com foco em vendas, negócios, empreendedorismo, diversidade, mudanças climáticas e outros temas.

PROGRAMA IMPULSIONA CIELO

A Cielo trabalha para ser um instrumento de transformação social, buscando ampliar o impacto por meio da inovação em negócios e do fomento ao empreendedorismo, educação, tecnologia e diversidade. As edições anteriores do Impulsiona Cielo contaram com mais de 522 horas de mentorias que tiveram como foco a geração de renda e educação empreendedora de mulheres negras de territórios populares de São Paulo e que atuam no ramo da gastronomia.

“Estamos entusiasmados em lançar a terceira edição do Programa Impulsiona Cielo em um momento tão significativo para Belém. A COP30 será um marco nos esforços do enfrentamento às mudanças climáticas no país, além de colocar a Amazônia em destaque e promover uma visibilidade sem precedentes para a região. Acreditamos que capacitar mulheres empreendedoras e fomentar a economia local sejam fundamentais para criar um legado duradouro de desenvolvimento sustentável e inclusão. Nossa missão é apoiar essas mulheres na construção de negócios resilientes e prósperos, impactando positivamente a economia local e promovendo a igualdade de gênero,” finaliza Angélica Campos, líder de Gente, Gestão e Performance da Cielo.

“Mais do que desenvolver a fluência na língua inglesa, nosso compromisso é capacitar as empreendedoras e trabalhadoras do Pará, com mais confiança e autonomia, para que possam se comunicar e influenciar de forma eficaz estrangeiros que visitam a região, seja a turismo ou para eventos como a COP 30, impulsionando a geração de renda e promovendo a transformação social,” complementa Eduardo Santos, CEO da EF Education First.

SOBRE A CIELO

Somos mais que uma máquina, somos uma marca de alto renome, a empresa de meios de pagamentos mais lembrada pelos brasileiros. Nosso propósito é simplificar e impulsionar negócios para todas as pessoas. Por isso, assumimos o compromisso de facilitar a gestão de estabelecimentos comerciais e transformar a vida daqueles que empreendem ou que desejam entrar nesse universo. Como acreditamos que a ponta de pagamento é apenas a porta de entrada para diversos serviços inteligentes e conectados entre si, nosso um portfólio é recheado de soluções para atender às necessidades de mais de 820 mil clientes. Entre eles, estão desde empreendedores individuais até os maiores varejistas do país. Somamos a tradição e a vanguarda de quase 30 anos de experiência com as soluções mais modernas disponíveis no mercado de meios de pagamentos. Tecnologia de ponta, logística eficiente e os mais rígidos padrões de segurança são as nossas marcas registradas. Sabemos que nenhum negócio nasceu para ficar parado e estamos sempre preparados para juntar forças e crescer com os nossos clientes.

SOBRE A EF EDUCATION FIRST

Fundada na Suécia em 1965, a EF Education First oferece, em mais de 100 países, o ensino de idiomas, intercâmbios e programas acadêmicos através da imersão cultural. Com mais de 600 escolas e escritórios, nossa missão global é transformar o mundo através da educação. Presente no Brasil desde 1987, a EF assumiu o compromisso de democratizar o acesso ao inglês para jovens adultos e profissionais, por meio da escola virtual EF English Live e viagens de intercâmbio. Nossos programas corporativos são implementados em empresas como Bradesco, Ambev, EY e Coca-Cola, além dos projetos com governos para o ensino de inglês na grade curricular das escolas públicas e iniciativas de impacto social.

Arte: Divulgação