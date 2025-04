Capital paraense recebe 19 motocicletas para reforçar rondas escolares

A segurança nas escolas municipais de Belém ganhou um importante reforço ontem, quinta-feira, 24, com a entrega de 19 motocicletas à Guarda Municipal de Belém -GMB. A cerimônia ocorreu no estacionamento do Palácio Antônio Lemos e contou com a presença do prefeito Igor Normando, do secretário de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), Luciano de Oliveira, da inspetora-geral da GMB, Elen Melo, além de outras autoridades.

Os novos veículos serão utilizados pelo Batalhão de Ronda Preventiva Escolar – ROPE, ampliando a capacidade de deslocamento das equipes e garantindo mais agilidade no atendimento às unidades de ensino da capital paraense.

“Estamos entregando essas motocicletas em parceria com o Governo Federal como forma de investir na nossa Guarda, principalmente para fortalecer a segurança e a prevenção nas escolas da rede municipal”, afirmou o prefeito Igor Normando.

A atuação do ROPE integra as ações do programa “Guarda Amigo da Escola”, que busca estreitar os laços entre a Guarda Municipal e a comunidade escolar, por meio de ações educativas e preventivas. O programa promove visitas regulares às escolas, palestras sobre violência, bullying e uso de drogas, além de apresentações do canil e da banda da GMB, fortalecendo vínculos com alunos, professores e gestores.

“Segurança não se faz apenas com repressão, mas com presença, escuta e parceria com a comunidade. É isso que o programa ‘Guarda Amigo da Escola’ vem construindo. Por isso, essas motocicletas serão essenciais para ampliar a presença do ROPE em todas as escolas do município”, destacou Elen Melo, inspetora-geral da GMB.

As motocicletas foram doadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), em reconhecimento às metas alcançadas pela Guarda Municipal de Belém por meio das ações sociais e educativas desenvolvidas nas escolas.

“Com esses novos veículos, esperamos tornar as rondas escolares mais frequentes e eficazes, aumentando a sensação de segurança e consolidando o ambiente escolar como espaço de proteção e aprendizado. Aos finais de semana, quando não há aulas, os veículos também poderão ser utilizados nas rondas regulares da GMB”, finalizou Luciano de Oliveira, titular da Segbel.

Fonte e imagens: Agência Belém