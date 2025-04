Paraenses Planejam “RoMariah” Fluvial para Assistir ao Show de Mariah Carey no Rio Guamá

A notícia de que o show de Mariah Carey, parte do evento “Amazônia Para Sempre”, não será aberto ao público causou decepção entre os paraenses. A cantora estadunidense, que se apresentará no dia 17 de setembro em um palco flutuante no formato de vitória-régia no Rio Guamá, terá uma plateia restrita. No entanto, essa restrição não impediu que os paraenses buscassem uma maneira criativa de assistir ao espetáculo ao vivo.

Com o evento fechado para o público, muitos internautas começaram a sugerir uma alternativa: a criação de uma “RoMariah Fluvial”. A ideia, inspirada na tradicional romaria do Círio de Nazaré, consiste em alugar barcos ou “pôpôpôs” (embarcações típicas da região) para se aproximar do palco flutuante e garantir uma visão privilegiada do show da diva pop.

A movimentação nas redes sociais ganhou força rapidamente, com paraenses se organizando para criar uma verdadeira festa fluvial no Rio Guamá. Embora a apresentação seja transmitida ao vivo, muitos fãs desejam vivenciar a experiência de ver Mariah Carey de perto, mesmo que de longe, aproveitando a paisagem única do rio e a energia que só Belém poderia oferecer.

A proposta de uma “RoMariah Fluvial” reflete o amor dos paraenses pela cultura local e pela música, além de demonstrar a capacidade de reinvenção e o espírito festivo característicos da região. Assim, mesmo com a apresentação limitada a uma audiência específica, a criatividade e a paixão dos fãs de Mariah Carey parecem não ter limites.

Imagem: Reprodução internet