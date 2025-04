Casamento Coletivo em Belém: prazo final para inscrições é até 11 de Abril

As inscrições para a próxima edição do casamento comunitário em Belém, que terminariam em 26 de março, agora vão até a sexta-feira, 11 de abril.

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) está oferecendo a 100 residentes de Belém a chance de oficializar sua união civil gratuitamente.

Os candidatos receberão, via e-mail, as informações referentes à data, horário e local para a assinatura da habilitação de casamento e a entrega dos documentos originais, após a devida análise da documentação.

A união dos casais será oficializada em 12 de junho, Dia dos Namorados, no Auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes dos Santos, situado no Anexo I do prédio principal do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Foto: Reprodução Internet