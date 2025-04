Em elevado de Belém motociclista cai e é atropelado por ônibus

O acidente aconteceu no viaduto da avenida Júlio César em Belém, a fatalidade causou choque em quem passava por perto e puderam ver um pouco.

O episódio aconteceu neste domingo (06), a vítima identificada como Lucas de Alencar Miranda, ao passar pelo percurso foi atingido por um veículo que o fez cair do elevado Gurnar Vingrem, na batida ele se desequilibrou na motocicleta e caiu viaduto abaixo, segundos depois, Lucas foi atingido por um ônibus que trafegava no local, infelizmente a vítima não resistiu, e morreu na hora. Conhecidos e familiares lamentam a morte do jovem.

O departamento de polícia civil solicitou investigação e está ouvindo testemunhas para ajudar. O Setransbel, Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros de Belém lamentou o acidente, e informou que quanto ao condutor do ônibus que atingiu Lucas, não existe indício irregulares que o responsabilize, a empresa que comanda a linha e o motorista do veículo colaboram com o andamento das investigações para que se esclareça os fatos.

Por: Thays Garcia