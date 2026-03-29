Celular vibra antes das enchentes e alertas da Defesa Civil redesenham o mapa do risco em Belém

Quando o alerta soa no celular não é apenas um aviso. O tremor ou o toque do aparelho, quando a mensagem é enviada pela Defesa Civil, dá a largada para o intervalo precioso entre o risco e a reação que pode salvar vidas. Em Belém, cidade marcada por chuvas intensas, marés elevadas e ocupação em áreas vulneráveis, a tecnologia da Defesa Civil passou a funcionar como uma espécie de sirene, antecipando tragédias que antes chegavam sem aviso.

Desde a implantação dos sistemas de alerta, primeiro por SMS e mais recentemente por transmissão direta via celular, o Pará já contabiliza ao menos 1.258 avisos enviados entre 2019 e 2025, segundo dados da própria Defesa Civil estadual. Só em 2025, antes mesmo da chegada da nova tecnologia, mais de 400 alertas já haviam sido disparados no país, majoritariamente relacionados a tempestades e deslizamentos .

Belém está no centro dessa mudança. A capital foi uma das cidades-piloto na implantação do sistema mais avançado, testado em setembro de 2025 com envio simultâneo de mensagens sonoras e visuais para celulares, sem necessidade de cadastro . Desde então, os alertas passaram a integrar a rotina urbana, especialmente nos meses mais chuvosos, quando a combinação de precipitação intensa e maré alta transforma ruas em canais.

Embora não haja um balanço oficial detalhado por município, técnicos e dados estaduais indicam que Belém concentra uma parcela significativa desses avisos. A estimativa é que dezenas de alertas sejam emitidos por ano na capital, com maior incidência entre janeiro e maio, período crítico de chuvas na região. Em episódios recentes, mensagens foram disparadas para avisar sobre risco de alagamentos, transbordamento de canais e necessidade de evitar deslocamentos em áreas específicas.

A lógica é simples, mas o impacto é profundo. O alerta chega antes da água. Em bairros como Guamá, Jurunas e Terra Firme, onde o histórico de alagamentos é recorrente, minutos de antecedência podem significar a diferença entre perder ou preservar móveis, documentos e até a própria segurança.

O funcionamento do sistema combina monitoramento meteorológico, leitura de níveis de rios e análise de áreas de risco. Belém possui ao menos 125 zonas classificadas como de alto ou muito alto risco geológico, muitas delas sujeitas a inundações. A partir desses dados, as mensagens são direcionadas para regiões específicas, evitando alertas genéricos e aumentando a eficácia dos avisos.

Há, no entanto, limites evidentes. Parte da população ainda não tem acesso constante a celulares compatíveis ou desconhece o funcionamento do sistema. Em uma cidade marcada por desigualdades urbanas, o alcance da tecnologia esbarra em barreiras estruturais. Além disso, especialistas alertam que o envio de mensagens não substitui investimentos em drenagem, habitação e planejamento urbano.

Mesmo assim, o avanço é inegável. Se antes o risco era percebido apenas quando a água já invadia casas, hoje ele pode ser antecipado por um aviso que cabe na palma da mão. A política pública deixa de ser apenas reativa e passa a operar também no campo da prevenção.

Em Belém, onde o cotidiano é atravessado por eventos naturais extremos, o alerta digital inaugura uma nova relação com o tempo: a de quem ainda pode escolher o que fazer antes que o pior aconteça.

Transcrito do portal Cidade091