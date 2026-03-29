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Domingo de Ramos abre as celebrações da Semana Santa em todo o Pará

A Igreja de Belém celebra neste domingo, 29, a entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém saudado pela multidão com folhas de oliveira (palmeiras), sob o cântico “Hosana ao Filho de Davi”. As mais de cem paróquias da capital e região metropolitana, bem como, paróquias de todo o Estado realizam programação especial que abrem a liturgia da Semana Santa e preparam para o tríduo pascal: Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor”.

Da programação do Domingo de Ramos faz parte a procissão pelas ruas em direção às paróquias matrizes, com celebrações ao longo do dia juntamente com a bênção dos ramos, os mesmos que são queimados um ano depois para se fazer as cinzas distribuídas aos fiéis na Quarta-Feira de Cinzas, abertura da Quaresma e da Campanha da Fraternidade.

A Paróquia São João Paulo II, no bairro do Souza, concentrou os fiéis na Comunidade Nossa Senhora Rainha da Amazônia, de onde a procissão saiu rumo à igreja Matriz, passando pelas mais diversas comunidades da circunscrição paroquial, como Nazaré e Sant’Ana.

Antes, Padre Paulo Vitor, acompanhado de dois diáconos, procedeu a leitura do evangelho e a bênção dos ramos. Depois, os fiéis acompanharam a procissão.

MARAPANIM

Na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, o ritual foi parecido. A concentração ocorreu em uma das comunidades e depois os féis, com ramos já abençoados pelo Padre Ladislau, seguiram em procissão pelas ruas centrais da cidade de Marapanim, a 160 quilômetros de Belém, no nordeste do Estado, até a Igreja Matriz, na orla fluvial da cidade, onde ocorreu a santa missa solene e ainda estão programadas missas às 10h30 e às 19h30.

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Nazaré Sarmento e Roberto (Meyre) Paraguassu

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