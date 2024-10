Cid Moreira: Filhos pedem para abrir inventário horas após morte

Os filhos de Cid Moreira, Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Razendev Simões Moreira, protocolaram na Justiça um pedido de abertura do inventário do apresentador. A atitude se deu horas após a morte do jornalista, na última quinta-feira (3).

As primeiras informações foram divulgadas pela revista Veja. Os filhos se queixaram do fato de Fátima Sampaio, viúva de Cid, ter anunciado a morte do âncora no programa Encontro, da TV Globo, sem os avisar.

Fátima decidiu dar a notícia com exclusividade a Patrícia Poeta.

– Deixou claro que chamou apenas amigos e parentes, não se fazendo contar desse rol os filhos – diz o documento.

– É do conhecimento dos filhos que o pai tinha e deve ter muitos imóveis e direitos autorais, contas em bancos, aplicações, recebimentos outros – diz outro trecho.

Roger E Rodrigo acusam Fátima de dilapidar o patrimônio do apresentador. As acusações tiveram início em 2021, quando os irmãos acusaram a madrasta de manter o pai em “cárcere privado”, além de ter transferir para a própria conta e de parentes mais de R$ 40 milhões que pertenciam a Cid.

Na época, o jornalista disse ter sido “desonrado” e “jogado no lixo” em troca de dinheiro, e descartou uma reaproximação com os filhos.

– Não tenho interesse em me aproximar. Fui desonrado. Estou assistindo um seriado chamado Resurrection, que fala muito de honra, de palavra. Eu fui jogado no lixo por causa de dinheiro. E foi a segunda vez que eles tentaram. A primeira, eles fizeram uma ondinha e tal, mas na segunda, como a internet cresceu, pegou fogo. Mas foi tudo sem prova e o pessoal, por audiência, foi abrindo as portas – pontuou, durante entrevista para a revista Quem.

O Ministério Público chegou a visitar a casa de Cid e concluiu que ele não sofria maus-tratos com a atual esposa.

Nem Rodrigo e nem Roger foram ao sepultamento do âncora, que ocorreu neste sábado em Taubaté (SP), cidade natal do veterano da TV.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo