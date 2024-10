‘Seguimos orando e confiando em Deus’, diz esposa de Rodrigo Faro

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, a também apresentadora Vera Viel, fez publicações em seu perfil no Instagram neste sábado (5) para agradecer as orações e as mensagens positivas que recebeu desde que foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar exames após descobrir um nódulo no corpo. Vera já voltou para casa após passar por exames.

– Gostaria de agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi! Já estou em casa e aguardando pelo resultado do exame para saber qual será o próximo passo! Seguimos orando e confiando em Deus! Bom fim de semana – escreveu nos stories do Instagram.

Já na noite deste sábado, em um vídeo gravado ao lado de Rodrigo Faro, Vera confirmou que já realizou os exames e que agora aguarda apenas os resultados. A apresentadora disse ainda que será necessária uma cirurgia para a retirada do nódulo, mas que ela entregou “tudo nas mãos de Deus”.

– Desde que a gente foi para o hospital e começou a fazer os exames, já tinha entregado tudo nas mãos de Deus – declarou.

Faro, por sua vez, relembrou o momento em que a esposa, ao receber a notícia, se emocionou pensando nas filhas do casal: Clara, de 19 anos, Maria, de 16 anos, e Helena, de 11 anos.

– Essa mulher, quando recebeu a notícia, começou a chorar. Perguntei se estava com medo, e ela disse que não, que estava chorando por conta do medo da reação das nossas filhas – contou Faro.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews