Cine Líbero Luxardo estreia versão restaurada em 4K de ‘Iracema Uma Transa Amazônica’ e traz programação especial até 30 de julho

O clássico do cinema brasileiro “Iracema Uma Transa Amazônica” volta aos cinemas em Belém com uma cópia restaurada em 4K, 50 anos após sua estreia. A sessão de abertura será nesta quinta-feira (24), às 20h, no Cine Líbero Luxardo, que também exibe outros destaques da programação, como o documentário “Cazuza, Boas Novas” e o suspense japonês “Cloud Nuvem de Vingança”. Os filmes ficam em cartaz até o dia 30 de julho.

Iracema Uma Transa Amazônica

Dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando Senna, o filme retrata a jornada da jovem Iracema (Edna de Cássia) pela Rodovia Transamazônica, construída durante a ditadura militar, mostrando os impactos sociais e ambientais dessa obra no Pará e na Amazônia. O longa foi censurado em 1974, mas entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

O filme recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo Melhor Filme e atuações no Festival de Brasília (1980) e prêmios na França, Alemanha, Itália e Festival de Cannes. A história expõe a exploração, violência e dinâmicas de poder na região amazônica, desmistificando o otimismo da propaganda oficial da época.

Cazuza, Boas Novas

O documentário dirigido por Nilo Romero e co-dirigido por Roberto Moret acompanha o período intenso e criativo do cantor Cazuza, entre 1987 e 1989, quando já lutava contra a AIDS. O filme traz imagens inéditas e depoimentos de artistas como Ney Matogrosso, Gilberto Gil e Frejat, revelando o legado artístico e a urgência criativa do músico.

Cloud Nuvem de Vingança

Dirigido pelo renomado cineasta japonês Kiyoshi Kurosawa, o filme é um suspense psicológico que aborda a história de um jovem envolvido em vendas online ilegais, que desencadeia uma série de eventos misteriosos. O longa foi escolhido para representar o Japão no Oscar 2025 e é considerado um dos melhores filmes da década pela revista IndieWire.

Programação completa

24/07 (quinta)

16h – Cazuza

17h45 – Cloud – Nuvem de Vingança

20h05 – Iracema – Uma Transa Amazônica

25/07 (sexta)

16h – Iracema

17h50 – Cazuza

19h35 – Cloud

26/07 (sábado)

16h – Cloud

18h20 – Iracema

20h10 – Cazuza

27/07 (domingo)

16h – Cazuza

17h45 – Cloud

20h05 – Iracema

28/07 (segunda)

16h – Iracema

17h50 – Cazuza

19h35 – Cloud

29/07 (terça)

16h – Cloud

18h20 – Iracema

20h10 – Cazuza

30/07 (quarta)

16h – Cazuza

17h45 – Cloud

20h05 – Iracema

Serviço

Local: Cine Líbero Luxardo – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré, Belém

Ingressos: Inteira R$ 12,00 | Meia R$ 6,00 (pagamento apenas em dinheiro)

Bilheteria abre uma hora antes do início das sessões

Capacidade: 98 lugares

Não é permitido consumo de alimentos e bebidas dentro da sala