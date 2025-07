Entrega de último lote completa frota do BRT Metropolitano com 265 ônibus

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – Arcon recebeu o último lote de ônibus do Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana (SIT/RMB), completando a frota de 265 veículos do BRT Metropolitano. O novo lote é composto por 16 ônibus do tipo Padron, modelo Millenium V, com capacidade para 93 passageiros e emissão de poluentes 15 vezes menor do que os ônibus convencionais a diesel.

Com o recebimento, a frota total conta com 92 ônibus Padron, 40 elétricos e 133 convencionais.

“Estamos recebendo 16 veículos do tipo Padron, que se juntam e completam os 92 do mesmo modelo, além dos demais que compõem essa frota moderna. É uma etapa importante do maior projeto de mobilidade do Estado do Pará”, afirmou o diretor-geral da Arcon, Eduardo Ribeiro.

INFRAESTRUTURA INTEGRADA

Os veículos foram adquiridos por meio de investimento de R$ 386 milhões do Governo do Estado, dos quais R$ 367 milhões foram financiados pela Caixa Econômica Federal, por meio do Programa Pró-Transporte FGTS, do Ministério das Cidades. A aquisição envolveu três fabricantes, com entregas escalonadas desde dezembro.

Todos os ônibus são climatizados, equipados com Wi-Fi, câmeras de bordo e tecnologia de ponta. Os veículos convencionais atenderão as linhas alimentadoras que circularão entre os bairros de Marituba, Ananindeua, Santa Izabel, Santa Bárbara e Benevides até os terminais de integração. Nesses pontos, os passageiros serão transbordados para os veículos elétricos e Padron, que farão o percurso pelo corredor troncal até o centro de Belém ou a Universidade Federal do Pará, em serviços expresso e semi-expresso.

A estimativa é de que o sistema beneficie cerca de 3,5 milhões de passageiros por mês. A gestão e regulação do serviço são responsabilidades da Arcon, conforme a Lei 11.061, sancionada pelo governador Helder Barbalho em 2 de julho de 2025.

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

O projeto do BRT Metropolitano também inclui a implantação de dois terminais de integração (Marituba e Ananindeua), 13 conjuntos de estações de passageiros, 13 passarelas, quatro túneis de acesso, além do Centro de Controle Operacional (CCO), localizado na avenida Augusto Montenegro. Estão previstas ainda obras de drenagem, pavimentação, ciclovias, calçadas arborizadas, paisagismo e nova iluminação ao longo do corredor do BRT.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias