Com apoio do Governo do Pará, Dayse Silva brilha no Campeonato Sul-Americano de Boliche

A atleta paraense Dayse Silva, referência nacional no boliche, conquistou o título de campeã no Campeonato Sul-Americano de Boliche 2025, realizado entre os dias 13 e 19 de julho em Lima, Peru. Representando o Brasil na categoria sênior pela primeira vez, Dayse levou o ouro ao lado das companheiras de equipe Jacque Costa (MG), Marizete Scheer (MT) e Titila Alvarez (BA).

Dayse contou com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará (Seel) durante a preparação e competição. “Estrear na seleção sênior e voltar com o ouro, não tem preço”, declarou a atleta. “Esse é o mérito de um trabalho feito antes, de preparação, foco e determinação.”

A disputa reuniu atletas de 12 países sul-americanos, com destaque para equipes tradicionais como Colômbia, Argentina e Chile. A Seleção Brasileira enfrentou um duelo acirrado com a favorita Colômbia, decidindo o título em uma emocionante quarta partida. “Naquele momento, nos unimos e decidimos que era hora de buscar o ouro. A prata já era nossa”, contou Dayse emocionada.

Além da conquista, a competição serviu como intercâmbio cultural e aprendizado técnico. Dayse, que também atua como técnica de base, aproveitou para apoiar os jovens atletas presentes. “É gratificante ser espelho para os mais jovens e mostrar que dedicação ao esporte vale a pena.”

A atleta destacou ainda a importância do suporte da Seel. “Esse apoio é essencial, um elevador que nos permite focar no desempenho. Sou grata ao secretário Cássio Andrade por acreditar no meu trabalho.”

Dayse, orgulhosa, afirmou: “Representar o Brasil é um privilégio, mas meu coração canta o Hino do Pará. É uma honra levar meu Estado ao pódio.” Sobre a rotina de atleta de alto rendimento, ela desabafou: “Ser atleta exige abdicação. A rotina é puxada, mas quando você sobe ao pódio, tudo vale a pena. Eu venci.”

O próximo desafio de Dayse será o Campeonato Mundial de Boliche, em outubro, em Reno, Nevada, Estados Unidos.

Imagem: Agência Pará