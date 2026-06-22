domingo, junho 21, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Cirurgia na base do crânio: o que mudou e por que hoje é muito mais segura

Entenda como novas tecnologias aumentaram a precisão e reduziram riscos nesses procedimentos, segundo o neurocirurgião Dr. Baltazar Leão

Brazil Health*

Por muitos anos, receber o diagnóstico de um tumor localizado na base do crânio era motivo de grande preocupação.

A região concentra algumas das estruturas mais importantes do corpo humano, incluindo nervos responsáveis pela visão, audição, movimentação dos olhos, equilíbrio e expressão facial, além de artérias que levam sangue ao cérebro.

Por que essa região é tão delicada

A proximidade dessas estruturas torna qualquer intervenção particularmente desafiadora. No entanto, avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas mudaram significativamente o cenário para pacientes e médicos.

A chamada cirurgia da base do crânio tornou-se uma das áreas que mais evoluíram dentro da neurocirurgia moderna. Hoje, procedimentos que antes exigiam grandes aberturas cranianas e longos períodos de recuperação podem, em muitos casos, ser realizados por técnicas menos invasivas e mais precisas.

O que é a base do crânio?

A base do crânio corresponde à parte inferior do crânio, que funciona como uma espécie de “piso” sobre o qual o cérebro repousa. É uma região atravessada por nervos, vasos sanguíneos e estruturas que conectam o cérebro ao restante do organismo.

Diversas doenças podem surgir nessa área, incluindo tumores benignos, tumores malignos, aneurismas cerebrais e malformações vasculares.

Mesmo lesões consideradas benignas podem representar riscos importantes devido à sua localização. À medida que crescem, podem comprimir nervos e outras estruturas essenciais, causando sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida.

Sinais de alerta e avanços que mudaram o tratamento

Os sinais variam conforme a localização da lesão, mas alguns sintomas costumam chamar a atenção dos especialistas:

  • perda progressiva da visão;
  • visão dupla;
  • perda auditiva em apenas um ouvido;
  • zumbido persistente;
  • desequilíbrio;
  • fraqueza facial;
  • alterações hormonais;
  • dores de cabeça progressivas.

Muitas dessas manifestações surgem lentamente, o que pode retardar a procura por atendimento médico.

Um dos fatores que mais contribuíram para a evolução dessa área foi o desenvolvimento de novas ferramentas cirúrgicas.

Atualmente, os neurocirurgiões contam com microscópios de alta definição, sistemas de neuronavegação, monitorização neurofisiológica e técnicas endoscópicas que permitem visualizar regiões profundas com maior precisão.

Em determinadas situações, o acesso ao tumor pode ser realizado pelas cavidades nasais, sem necessidade de grandes incisões externas. Essa abordagem é frequentemente utilizada em alguns tumores da hipófise e em outras lesões localizadas na linha média da base do crânio.

Além disso, exames modernos de ressonância magnética e tomografia permitem um planejamento cirúrgico detalhado antes mesmo da entrada do paciente no centro cirúrgico.

A evolução tecnológica não eliminou a complexidade dessas cirurgias, mas contribuiu para aumentar a segurança dos procedimentos e reduzir complicações.

Hoje, a decisão de operar leva em consideração não apenas a remoção da lesão, mas também a preservação das funções neurológicas e da qualidade de vida do paciente.

Em muitos casos, o tratamento envolve equipes multidisciplinares formadas por neurocirurgiões, neurologistas, endocrinologistas, otorrinolaringologistas, oftalmologistas e especialistas em reabilitação.

A cirurgia da base do crânio continua avançando rapidamente. Novas tecnologias de imagem, sistemas de visualização tridimensional e recursos de inteligência artificial começam a ser incorporados ao planejamento cirúrgico, ampliando ainda mais a precisão dos procedimentos.

O resultado é que doenças que há algumas décadas eram consideradas de difícil tratamento hoje podem ser abordadas com perspectivas cada vez melhores de recuperação, preservação funcional e retorno às atividades cotidianas.

*Texto escrito por Dr. Baltazar Leão, neurocirurgião, professor universitário e doutor pela UFMG. Atua nas áreas de neurocirurgia vascular, tumores cerebrais, cirurgia da base do crânio e neurocirurgia oncológica (CRM-MG 44033 | RQE 31846).

  • Magnific

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Médico brasileiro separa com sucesso irmãs gêmeas unidas pela cabeça
Próximo artigo
Exposição à luz noturna eleva risco de doenças cardiovasculares, diz estudo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,534FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315