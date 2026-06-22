Cirurgia na base do crânio: o que mudou e por que hoje é muito mais segura

Entenda como novas tecnologias aumentaram a precisão e reduziram riscos nesses procedimentos, segundo o neurocirurgião Dr. Baltazar Leão

Brazil Health*

Por muitos anos, receber o diagnóstico de um tumor localizado na base do crânio era motivo de grande preocupação.

A região concentra algumas das estruturas mais importantes do corpo humano, incluindo nervos responsáveis pela visão, audição, movimentação dos olhos, equilíbrio e expressão facial, além de artérias que levam sangue ao cérebro.

Por que essa região é tão delicada

A proximidade dessas estruturas torna qualquer intervenção particularmente desafiadora. No entanto, avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas mudaram significativamente o cenário para pacientes e médicos.

A chamada cirurgia da base do crânio tornou-se uma das áreas que mais evoluíram dentro da neurocirurgia moderna. Hoje, procedimentos que antes exigiam grandes aberturas cranianas e longos períodos de recuperação podem, em muitos casos, ser realizados por técnicas menos invasivas e mais precisas.

O que é a base do crânio?

A base do crânio corresponde à parte inferior do crânio, que funciona como uma espécie de “piso” sobre o qual o cérebro repousa. É uma região atravessada por nervos, vasos sanguíneos e estruturas que conectam o cérebro ao restante do organismo.

Diversas doenças podem surgir nessa área, incluindo tumores benignos, tumores malignos, aneurismas cerebrais e malformações vasculares.

Mesmo lesões consideradas benignas podem representar riscos importantes devido à sua localização. À medida que crescem, podem comprimir nervos e outras estruturas essenciais, causando sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida.

Sinais de alerta e avanços que mudaram o tratamento

Os sinais variam conforme a localização da lesão, mas alguns sintomas costumam chamar a atenção dos especialistas:

perda progressiva da visão;

visão dupla;

perda auditiva em apenas um ouvido;

zumbido persistente;

desequilíbrio;

fraqueza facial;

alterações hormonais;

dores de cabeça progressivas.

Muitas dessas manifestações surgem lentamente, o que pode retardar a procura por atendimento médico.

Um dos fatores que mais contribuíram para a evolução dessa área foi o desenvolvimento de novas ferramentas cirúrgicas.

Atualmente, os neurocirurgiões contam com microscópios de alta definição, sistemas de neuronavegação, monitorização neurofisiológica e técnicas endoscópicas que permitem visualizar regiões profundas com maior precisão.

Em determinadas situações, o acesso ao tumor pode ser realizado pelas cavidades nasais, sem necessidade de grandes incisões externas. Essa abordagem é frequentemente utilizada em alguns tumores da hipófise e em outras lesões localizadas na linha média da base do crânio.

Além disso, exames modernos de ressonância magnética e tomografia permitem um planejamento cirúrgico detalhado antes mesmo da entrada do paciente no centro cirúrgico.

A evolução tecnológica não eliminou a complexidade dessas cirurgias, mas contribuiu para aumentar a segurança dos procedimentos e reduzir complicações.

Hoje, a decisão de operar leva em consideração não apenas a remoção da lesão, mas também a preservação das funções neurológicas e da qualidade de vida do paciente.

Em muitos casos, o tratamento envolve equipes multidisciplinares formadas por neurocirurgiões, neurologistas, endocrinologistas, otorrinolaringologistas, oftalmologistas e especialistas em reabilitação.

A cirurgia da base do crânio continua avançando rapidamente. Novas tecnologias de imagem, sistemas de visualização tridimensional e recursos de inteligência artificial começam a ser incorporados ao planejamento cirúrgico, ampliando ainda mais a precisão dos procedimentos.

O resultado é que doenças que há algumas décadas eram consideradas de difícil tratamento hoje podem ser abordadas com perspectivas cada vez melhores de recuperação, preservação funcional e retorno às atividades cotidianas.

*Texto escrito por Dr. Baltazar Leão, neurocirurgião, professor universitário e doutor pela UFMG. Atua nas áreas de neurocirurgia vascular, tumores cerebrais, cirurgia da base do crânio e neurocirurgia oncológica (CRM-MG 44033 | RQE 31846).

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