Colisão frontal deixa mortos pai e filho na BR-163, perto de Novo Progresso

Um empresário conhecido por Cotia, que trabalhava e residia no município de Moraes de Almeida, e seu filho de sete anos, morreram na hora após o carro em que estavam colidir frontalmente com outro veículo na Rodovia BR-163, altura da localizada de Vila São José, entre os municípios de Moraes de Almeida e Novo Progresso, no sudoeste do Estado do Pará. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 25.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Giro Portal, site de notícias da região, a esposa de Cotia, identificada pelo pré-nome de Eliza foi resgatada das ferragens e levada a um hospital da região por uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Seu estado de saúde não foi informado.

O desastre ocorreu a 40 quilômetros de Novo Progresso e a 60 quilômetros de Moraes de Almeida. O carro do empresário havia sido adquirido recentemente, mas até agora são imprecisas as informações acerca de como o acidente teria ocorrido. Os dois carros foram destruídos.

Ainda segundo as informações, Cotia e sua família voltavam de Novo Progresso para Moraes de Almeida, quando ocorreu a colisão.

Os ocupantes do outro veículo teriam sido socorridos com ferimentos graves e também levados para hospitais da região.

