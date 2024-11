Evento do TCM termina com troca de socos entre equipes de vereador e prefeito eleitos

Uma confusão generalizada se registrou durante um evento do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) na tarde desta segunda-feira, 25, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. As equipes de Deivid Paiva (Republicanos), vereador eleito de Santarém, e Paulo Carvalho (PSD), prefeito eleito de Faro, protagonizaram uma troca de socos e agressões, gerando tumulto entre os presentes. As informações são do portal Estado do Pará On-Line.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os políticos e seus aliados envolvidos na confusão, que precisou ser contida para evitar feridos. Até o momento, o motivo da briga não foi esclarecido. Porém, segundo uma fonte ouvida pela reportagem, a equipe de Deivid Paiva teria iniciado a agressão contra Paulo Carvalho.

Deivid Paiva é filho do deputado estadual Josué Paiva (Republicanos), o que chama ainda mais atenção para o incidente. O episódio causou constrangimento durante o evento, que reunia lideranças políticas de diversas cidades do Pará.

A confusão reforça as tensões políticas entre grupos rivais e reacende o debate sobre comportamento ético em eventos institucionais.

O TCM ainda não se manifestou acerca da situação, que teria ocorrido do lado de fora de onde ocorria o evento.

Imagem: Reprodução