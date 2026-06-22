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Colônia de Férias Pública lança inscrições em Belém com alta procura; saiba como garantir vaga gratuita

Programação da Seel ocupará o Parque da Cidade durante todo o mês de julho com esportes, lazer e serviços de saúde para todas as idades.

A busca por uma alternativa saudável para o recesso escolar movimentou o auditório do Novo Mangueirão na manhã desta segunda-feira (22). Começaram as inscrições para a 2ª edição da Colônia de Férias Pública 2026, iniciativa gratuita do Governo do Pará, coordenada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Somente nas primeiras horas de atendimento, mais de 100 pessoas garantiram suas vagas.

A programação ocorrerá durante todo o mês de julho (de 1º a 30), no Parque da Cidade, e é voltada para todas as idades: desde crianças a partir de seis anos até idosos. A expectativa da organização é atender uma média de 1.800 participantes por dia.

A titular da Seel, Ana Paula Alves, celebrou a forte adesão da comunidade logo na largada do projeto:

“A grande procura logo no primeiro dia demonstra a confiança da população nesse projeto, que oferece esporte, lazer, integração social e qualidade de vida para todas as idades. Estamos preparando uma programação especial para que as famílias aproveitem as férias escolares em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de atividades”, ressaltou a secretária.

Alívio para o bolso das famílias

Para quem vai passar o mês de julho na capital, o projeto surge como um apoio fundamental. A acompanhante especializada Patrícia Santana, de 30 anos, foi cedo ao Mangueirão para inscrever a filha e os sobrinhos e destacou o impacto social da ação.

“Este ano não vamos poder viajar, então essa programação veio em um momento muito importante para nossa família. Fico tranquila em saber que ela estará se divertindo, aprendendo e aproveitando as férias longe das telas e mais próxima do esporte e do lazer”, revelou Patrícia.

Grade de atividades e serviços integrados

O projeto funcionará de terça a sexta-feira, em dois turnos: das 8h às 11h e das 15h às 19h. Aos sábados e domingos, haverá programações especiais, como aulões e demonstrações em parceria com federações esportivas.

Os participantes contarão com um sistema de rodízio de modalidades coordenado por 28 profissionais, incluindo educadores físicos e monitores. Confira o que estará disponível:

  • Esportes e Torneios: Futebol, vôlei, basquete, handebol, tênis, beach tennis, frescobol e tênis de mesa.
  • Bem-estar e Saúde: Circuito funcional, dança, ginástica e caminhadas orientadas.
  • Lazer no Parque: Uso guiado da Esplanada das Fontes, playground, skate park e academia ao ar livre.

Além do lazer, uma rede de parceiros governamentais oferecerá serviços gratuitos no local, como vacinação, orientação nutricional, ações educativas, atendimento jurídico e suporte em saúde.

Como se inscrever?

As inscrições são presenciais e gratuitas, estendendo-se até a próxima quinta-feira (25). As vagas são limitadas a 1.800 participantes e preenchidas por ordem de chegada.

  • Local: Auditório do Novo Mangueirão
  • Horário: Das 8h às 15h
  • Documentos necessários: Cópia do documento de identidade e comprovante de residência.
  • Atenção: Para a inscrição de menores de idade, é obrigatória a presença e assinatura do responsável legal, além da documentação exigida.

Serviço:

2º Edição da Colônia de Férias Pública 2026

Inscrição gratuita: 22 a 25 de junho

Endereço de inscrição: Auditório do Mangueirão, no térreo do Novo Mangueirão – Av. Augusto Montenegro, Km 3, bairro Mangueirão. 

Acesso Pedestre: Pelo Portão 3 da Av. Augusto Montenegro. 

Acesso de veículos: Transmangueirão, Lado A

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