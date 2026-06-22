Ossada humana é encontrada dentro de saco em área de mata no bairro do Bengui

Restos mortais foram localizados por grupo que realizava limpeza em terreno na Avenida Egídio Sales; polícia foi acionada.

A manhã desta segunda-feira (22) foi marcada pela descoberta de um cenário macabro no bairro do Bengui, em Belém. Uma possível ossada humana foi encontrada dentro de um saco plástico, jogado em uma área de mata localizada na Avenida Egídio Sales, nas proximidades de um conhecido supermercado da região.

Os restos mortais foram localizados por integrantes de um grupo que ocupa o terreno e realizava a limpeza do espaço no início do dia. Diante do achado, os ocupantes acionaram imediatamente as autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.

“Cemitério clandestino” e relatos de gritos

Quem encontrou a ossada foi Alex de Souza Farias, conhecido pelo apelido de “Taboca”, que atua como representante do grupo que se encontra na área. Em entrevista à reportagem, ele demonstrou convicção de que se tratam de restos mortais de uma pessoa e levantou suspeitas sobre o local.

“Olha só o que foi encontrado aqui: ossos humanos. Um cemitério clandestino. Os ossos já muito antigos, velhos”, afirmou a liderança.

O clima na vizinhança é de forte tensão e mistério. Moradores das proximidades conversaram com a equipe de reportagem e relataram que, recentemente, vinham sentindo um forte mau cheiro vindo daquela direção. Além disso, algumas testemunhas afirmaram terem ouvido gritos vindos de dentro da área de mata em períodos anteriores, o que deve levantar novas linhas de investigação para a polícia esclarecer a autoria e a cronologia do crime.

Foto: Cezar Nazaré/AscomPMPA