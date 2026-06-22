Vídeo: Grave acidente com vítima fatal causa congestionamento na Avenida Independência, em Belém

Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na tarde desta segunda-feira (22) na Avenida Independência, em Belém, provocando intenso congestionamento em um dos principais corredores viários da capital paraense.

De acordo com relatos de motoristas e informações compartilhadas em grupos de trânsito, o fluxo de veículos ficou praticamente parado nas proximidades do elevado da Avenida Augusto Montenegro. A retenção se estendeu por diversos trechos da via, causando longas filas e transtornos para quem trafegava pela região.

As primeiras informações apontam que o congestionamento foi provocado por um acidente que resultou na morte de uma pessoa. No entanto, as circunstâncias da ocorrência e a identidade da vítima ainda não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades.

Equipes de trânsito e segurança foram acionadas para atender a ocorrência, organizar o fluxo de veículos e realizar os procedimentos necessários no local.

Motoristas são orientados a evitar a região e buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada. O caso segue em atualização e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento conforme o avanço das apurações.