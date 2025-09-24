Colóquio retoma atividades em Belém e celebra 41 anos da Associação Fotoativa com debates, oficinas e exposições

Depois de sete anos de pausa, Belém volta a sediar o Colóquio de Fotografia e Imagem, em comemoração aos 41 anos da Fotoativa. O evento, marcado para os dias 24 a 27 de setembro, reunirá artistas, pesquisadores e estudantes para dialogar sobre a fotografia amazônica e seu papel social e cultural.

A programação será intensa e variada: oficinas inéditas, rodas de conversa, apresentações de projetos visuais, leitura de portfólio, mostras fotográficas e exibições de cinema estão entre as atrações. Entre as exposições em destaque estão “Retratos da Ancestralidade” e “Foto Sima Meio Século de um Estúdio Fotográfico em Icoaraci”.

O colóquio representa não só uma celebração institucional, mas um resgate simbólico: reafirma Belém como palco de trocas estéticas e reflexivas no campo da imagem. Segundo os organizadores, o tema escolhido “Tempos de Ver e Rever As Histórias da Fotografia nas Amazônias Paraenses” busca resgatar narrativas invisibilizadas e colocar em cena olhares emergentes da região.

A abertura será no Sesc Teatro Isaura Campos, a partir das 18h30, e todas as atividades são com inscrições gratuitas e abertas ao público.

