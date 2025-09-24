Defesa da democracia e clima fecham agenda de Lula nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerra sua agenda em Nova Iorque com compromissos centrais à imagem internacional do Brasil. De manhã, Lula coordena o evento “Em Defesa da Democracia e Contra o Extremismo” na sede da ONU, reunindo lideranças de cerca de 30 países para debater institucionalidade, desinformação e desigualdade.

À tarde, ele participará do Evento Especial sobre Clima para Chefes de Estado e de Governo, copresidido pelo Brasil e pela ONU. Lá serão apresentadas novas contribuições nacionais (NDCs) para fortalecer o combate às mudanças climáticas, com vistas à COP30, que ocorrerá em novembro no Pará.

Durante sua fala na Assembleia Geral da ONU, Lula propôs a criação de um conselho para monitoramento de ações climáticas globais e ressaltou a importância de transformar compromissos em ações concretas, especialmente frente às diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Outro momento de destaque foi o breve encontro entre Lula e Donald Trump nos bastidores da Assembleia. Trump declarou que pretende se reunir novamente com Lula na próxima semana. A conversa amistosa entre os dois gerou repercussão política imediata.

Após suas participações na ONU, Lula concederá entrevista coletiva e embarcará de volta ao Brasil no início da noite de Nova Iorque, com chegada prevista à Brasília já pela madrugada.

Imagem: Ricardo Stuckert/PR