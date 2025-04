Com apenas 100 dias de gestão Igor Normando, Belém está de cara nova

A atual gestão assumiu Belém em um momento crucial da sua história: de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP-30, que ocorre de maneira inédita no nosso país, entre 10 e 21 de novembro deste ano. Esse marco fez com que a administração municipal precisasse tomar medidas corajosas a fim de garantir a preparação da cidade e todos os investimentos necessários para um evento dessa envergadura, que está fazendo com que os olhos do mundo todo estejam voltados para a capital paraense, centro das discussões globais sobre as emergências climáticas.

“Quando assumimos a prefeitura, encontramos uma cidade abandonada, dívidas acumuladas, obras largadas, lixo por todos os cantos e uma população completamente desassistida. Nos primeiros cem dias, fizemos uma gestão sem parar, intensificando ações de limpeza, desobstruindo canais, retirando os lixos das ruas, promovendo grandes eventos que impulsionaram o comércio e o turismo local, além de resgatar obras históricas. Seguimos com os pés no chão, ouvindo as pessoas e construindo, com responsabilidade, a cidade que a gente acredita”, enfatizou o prefeito de Belém, Igor Normando.

Tão logo assumiu o comando da cidade, o prefeito Igor Normando começou a estruturar uma reforma robusta na estrutura administrativa do município que, entre outras ações, extinguiu cargos comissionados, redesenhou secretarias e órgãos municipais e eliminou algumas estruturas desnecessárias.

ZELADORIA URBANA

Entre os destaques, estão frentes de trabalho para a zeladoria urbana de Belém, como a criação do programa “Belém Limpa” que desobstruiu mais de 80% dos canais em toda a cidade com serviços de limpeza, drenagem e dragagem; o recolhimento de mais de 180 mil toneladas de resíduos das ruas e dos canais; a limpeza de 500 ruas; e a instalação de mil novas lixeiras (papeleiras) em praças e vias públicas.

Desde o início do ano, mais de 23 bairros da capital paraense foram contemplados com ações de tapa-buraco que, atualmente, somam mais de 8 mil toneladas de asfalto utilizados. As praças e os espaços públicos também ganharam uma nova cara com a nova iluminação cênica na cidade e a modernização da iluminação pública que alcançou 90% e se prepara para expandir para seis mil novos pontos de luz.

MEIO AMBIENTE

Uma das formas mais eficientes de realizar a compensação de carbono é por meio do plantio de árvores. Comprometida em expandir a área verde urbana, a atual administração, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), vai plantar 10 mil mudas por ano nos próximos quatro anos com o objetivo de mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Em apenas três meses, mais de 3 mil mudas foram plantadas. A arborização tem contemplado o entorno dos canais, os canteiros centrais, as vias públicas e demais áreas estratégicas da cidade com o objetivo de expandir a área verde urbana.

Foi deflagrada, em fevereiro, uma força-tarefa de prevenção para combater acidentes envolvendo tombamentos de árvores. O trabalho tem resultado em números expressivos: 504 árvores foram inspecionadas, 90 árvores foram suprimidas e 342 podas foram realizadas. A ação de mapeamento continua para fortalecer o trabalho realizado pela secretaria.

SAÚDE

Marco na saúde! Os cem dias de gestão trouxeram números otimistas para a saúde de Belém com ações inéditas. Em apenas três edições, o “Viradão da Saúde”, um mutirão noturno de atendimentos médicos e um dos compromissos de campanha do prefeito Igor Normando, garantiu mais de mil atendimentos especializados e reduziu a fila de espera em mais de 50%.

A ampliação da cobertura vacinal também foi destaque. Vacinações contra a Covid-19 e a Influenza (gripe) alcançaram cerca de 300 mil pessoas. A atenção primária da saúde foi fortalecida com a contratação de 351 novos profissionais, além da entrega de novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ampliaram os atendimentos na capital.

A revitalização de 85 unidades de saúde e a instalação do primeiro “Postão da Saúde” no distrito de Icoraci também fortalecem a frente de trabalho em prol da população. Especialmente o primeiro postão, que em breve será entregue com um espaço moderno e novos atendimentos específicos.

ECONOMIA

A economia de Belém ganhou novo fôlego com a intensificação das frentes de trabalho, a exemplo do recadastramento itinerante realizado nas feiras e mercados do município. A iniciativa possibilita que permissionários paguem taxas atrasadas e se regularizem junto à Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon). Nesses três meses da nova gestão, um feito inédito: foram arrecadados mais de meio milhão de reais. O valor é seis vezes maior do que o do mesmo período do ano passado.

O programa Dívida Zero, da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), é outra iniciativa da nova gestão que beneficia a população de Belém. São ofertados descontos e parcelamento de juros e multas aos contribuintes com dívidas de impostos e taxas municipais. O sucesso se reflete em números: mais de 10 mil contribuintes negociaram suas dívidas e quase 2 mil quitaram pendências.

Belém chega aos cem dias se consolidando como um polo dinâmico, fortalecendo sua identidade e atraindo cada vez mais visitantes. A valorização das manifestações culturais locais, aliada à realização de grandes eventos, movimentou diversos setores. Do comércio aos serviços, foi gerado emprego e renda para a população mais a promoção de um extenso calendário festivo. No mês do carnaval, foi gerado mais de R$ 1,5 milhão em renda em toda Belém e nos distritos, levando às ruas mais de 350 mil foliões.

SEGURANÇA

As três áreas que compõem a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) – Guarda Municipal de Belém (GMB), Defesa Civil e Trânsito – têm trabalhado de forma integrada para promover uma cidade mais segura, organizada e acessível.

Em três meses, a Guarda se transformou em Polícia Municipal de Belém, recebendo cada vez mais investimentos significativos para aprimorar sua capacidade operacional e garantindo melhores condições de trabalho para os agentes. O trabalho fortaleceu ainda o Sistema Integrado de Monitoramento (SiM): mais de 250 ocorrências monitoradas que auxiliaram no trabalho das forças de segurança.

Além dos mais de 80 mil veículos fiscalizados no trânsito, foi criado o programa “Belém em Ordem”, que integra diversas melhorias no trânsito e na mobilidade urbana, contabilizou a retirada de mais de 160 veículos abandonados nas vias públicas, ocupando vagas de estacionamento e dificultando o ir e vir de pedestres, ciclistas e condutores.

MULHERES E INCLUSÃO

A representatividade feminina na atual gestão foi mais um ponto de relevância, tendo mais de 60% da administração direta do município chefiada por mulheres. Esse cenário é reforçado com a criação da Secretaria Municipal da Mulher (Semu) e do programa “Belém Por Elas”, que consolida o empoderamento feminino na cidade com a realização de ações sociais e capacitação voltadas para o público feminino. Em duas edições, o programa alcançou mais de 10 mil atendimentos, atividades paralelas, cursos de qualificação e mutirões pontuais.

Políticas públicas para pessoas com deficiência foram fortalecidas. Belém é a primeira capital a ter uma secretaria de Inclusão e Acessibilidade, a Semiac, o que demonstra o compromisso da atual gestão em torná-la inclusiva. Trabalhos de conscientização e ampliação de direitos com o lançamento do programa Carteira Integrada IDPcD e a assinatura do Termo de Cooperação que garante que centros de reabilitação, responsáveis pelo atendimento especializado à pessoas com deficiência, tenham gestão compartilhada no município.

Fonte e imagens: Agência Belém