quarta-feira, setembro 24, 2025
Comerciante é assassinado por motoqueiros na Cremação

Lights on the top of a police car

Um homem identificado pelo apelido de Sabazinho foi assassinado a bala no interior de  um trailer onde vendia comida na feira da Cremação, em Belém. O homicídio ocorreu por volta das 12, quando a vítima se encontrava no trabalho.

Segundo as primeiras informações, a vítima, que teria envolvimento com milícias, foi executada por dupla que chegou em uma moto.

No local, como sempre, impera a lei do silêncio. Ninguém sabe, ninguém viu nem ouviu nada, apenas viram a moto arrancando em alta velocidade, enquanto Sabazinho jazia no interior do trailer.

A Polícia Militar foi acionada, assim como, a perícia técnica para os primeiros levantamentos e a consequente remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no bairro do Benguí.

De acordo com informações preliminares, a Polícia trabalha com a possibilidade de um crime de acerto de contas. Nada foi levado da vítima nem do trailer.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução

