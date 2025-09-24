quarta-feira, setembro 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Círio Fluvial 2025: Marinha divulga regras e lança concurso para ornamentação de embarcações

A Marinha do Brasil divulgou, nesta terça-feira (23), as regras oficiais para o Círio Fluvial 2025, além de abrir o concurso de ornamentação de embarcações. A iniciativa convida barqueiros, associações e comunidades ribeirinhas a decorarem suas embarcações para participar da procissão fluvial, um dos eventos mais aguardados no calendário religioso paraense.

As embarcações deverão seguir critérios como segurança, decoro religioso e bom acabamento. Também será exigido que os participantes inscrevam suas embarcações previamente e submetam fotos para seleção. Os vencedores receberão premiações que variam conforme a categoria da embarcação ornamentada.

Para se inscrever, os interessados devem observar prazos e exigências divulgados pela Marinha e pelas autoridades responsáveis pela coordenação do Círio Fluvial. O regulamento completo já está disponível nos canais oficiais da Marinha e deve ser consultado com atenção.

Imagem: Divulgação

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Ex-policial é assassinado por motoqueiros na Cremação
Próximo artigo
Governo brasileiro leva agenda urbana à ONU e antecipa debates para a COP30

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,605FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315