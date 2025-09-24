Círio Fluvial 2025: Marinha divulga regras e lança concurso para ornamentação de embarcações

A Marinha do Brasil divulgou, nesta terça-feira (23), as regras oficiais para o Círio Fluvial 2025, além de abrir o concurso de ornamentação de embarcações. A iniciativa convida barqueiros, associações e comunidades ribeirinhas a decorarem suas embarcações para participar da procissão fluvial, um dos eventos mais aguardados no calendário religioso paraense.

As embarcações deverão seguir critérios como segurança, decoro religioso e bom acabamento. Também será exigido que os participantes inscrevam suas embarcações previamente e submetam fotos para seleção. Os vencedores receberão premiações que variam conforme a categoria da embarcação ornamentada.

Para se inscrever, os interessados devem observar prazos e exigências divulgados pela Marinha e pelas autoridades responsáveis pela coordenação do Círio Fluvial. O regulamento completo já está disponível nos canais oficiais da Marinha e deve ser consultado com atenção.

Imagem: Divulgação