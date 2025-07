Comércio se prepara para os festejos de Sant’Ana e São Joaquim

A Paróquia de Sant’Ana da Campina, no centro comercial de Belém, começa, neste domingo, 20, a festividade de Sant’Ana e São Joaquim, padroeiros do Comércio. Uma missa solene, presidida pelo pároco, o Cônego Antônio Beltrão, abre os festejos, a partir das 9h, no majestoso templo que tem arquitetura assinada pelo arquiteto italiano Antônio José Landi, cujo corpo estaria ali sepultado.

“Na participação e na comunhão, somos peregrinos da esperança”. Este é o tema da festividade 2025 que se estenderá até o próximo sábado, 26, dia canônico de Sant’Ana e São Joaquim. Durante a oitava da festa, haverá novena diariamente em honra a Sant’Ana, a partir das 11h30, seguida de missa solene, às 12h.

Nessa segunda-feira, 21, a igreja abrirá suas portas para receber a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. “Significa a visita da filha à mãe, já que Sant’Ana e São Joaquim são os pais biológicos de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus”, conforme destaca o Cônego Beltrão. A Imagem Peregrina deve chegar por volta das 9h e permanecerá em Sant’Ana até o final da Santa Missa do meio-dia.

No sábado, 26, Dia de Sant’Ana e São Jaquim, as imagens dos padroeiros percorrem, em procissão, as ruas do centro comercial de Belém, abençoando as empresas, empresários, trabalhadores, a todos que labuta naquela região. Na chegada da procissão, com o dobrar do “Aragão”, o tradicional sino da Igreja de Sant’Ana, haverá solene celebração eucarística presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém.

Ainda durante a festividade, haverá vendas de comidas típicas e artigos religiosos, na quermesse em frente à igreja matriz, localizada na Rua Padre Prudêncio com Rua Senador Manoel Barata.

TRADIÇÃO

A festividade de Sant’Ana é uma tradição no centro de Belém, porém, é um evento atípico, haja vista que acontece em plenas férias de julho, quando grande parte da população, em geral, se desloca para os balneários e cidades do interior paraense.

Apesar disso, o evento é bastante concorrido, atraindo centenas de fiéis de todas as partes que correm para participar da programação festiva, especialmente no dia dos padroeiros, que, neste ano, transcorrerá no próximo sábado, 26.

HISTÓRICO

A Igreja de Sant’Ana é a segunda paróquia mais antiga da Arquidiocese de Belém. Foi criada no bispado de Dom Frei Bartolomeu do Pilar e já caminha para a celebração de seus 300 anos.

Por Roberto Barbosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Nazaré Sarmento e reprodução do cartaz da festa