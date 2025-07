Estradas e balneários com maior movimentação em julho são monitoradas pelo Graesp

A Operação Verão 2025 conta com patrulhamento e monitoramento nas principais localidades de grande fluxo de pessoas, por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). São realizadas rondas nas estradas e balneários, bem como nos pontos de saída e entrada de Belém, e rondas nas unidades penais.

“Os agentes do Graesp atuam no patrulhamento das rodovias saindo de Belém até o município de Salinas, sobrevoando os principais balneário e rodovias, monitorando as ocorrências de acidentes, como os pontos de engarrafamentos. Assim, eles conseguem informar com maior celeridade aos órgãos responsáveis os casos em que precisem acionar equipes de atendimento. Intensificamos o patrulhamento aéreo para dar suporte às atividades de combate à criminalidade feitas pelos agentes que atuam em terra firme”, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Na Operação Verão estão sendo empregadas duas aeronaves, helicópteros do tipo Esquilo. Uma aeronave atua no monitoramento das rodovias estaduais que partem de Belém até o município de Castanhal, e sobrevoa penitenciárias, enquanto a outra patrulha os principais balneários do nordeste paraense.

Base fixa – Em Salinópolis, as aeronaves do Graesp ficam em uma base fixa de apoio, no heliponto do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do município. De lá, saem em direção à área central da cidade, e também para cobertura das praias, observando banhistas e auxiliando em casos de afogamentos, atolamento de veículos e movimento da maré, a fim de evitar acidentes e perdas patrimoniais.

“Nossas aeronaves são preparadas para atender à população em casos de acidente e afogamentos no mar. Nossa tripulação conta com agentes preparados para salvamentos, com nadadeiras e flutuantes. Se necessário, lançamos os guarda-vidas para que eles possam fazer o resgate de vítimas, evitando acidentes graves nas praias”, reforçou o comandante da aeronave, tenente coronel Leandro Tavares.

O piloto destacou ainda que “o Estado dispõe de um equipamento sofisticado, o helicóptero, que é uma aeronave indispensável na Segurança Pública, pois faz pouso em áreas restritas, além da agilidade e velocidade que nos permite chegar às situações o mais rápido possível. Isso faz com que a resposta das ações de segurança tenha maior resolutividade, tanto nas ações de enfrentamento à criminalidade, quanto no resgate e salvamento das pessoas, o que nos permite assegurar a vida daqueles que curtem as praias, juntamente com seus familiares, e os turistas que vêm nesse período do ano conhecer as praias da região Norte”, acrescentou o tenente-coronel Leandro Tavares.

Fonte e imagens: Agência Pará