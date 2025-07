Vídeo – Homem é assassinado por desconhecidos na Rua da Mata, na Marambaia

Um homem conhecido apenas pela alcunha da “Betinho da Marambaia” foi morto à noite de ontem, na Rua da Mata, próximo à Passagem Nossa Senhora das Graças, no bairro da Marambaia, em Belém. A cena de sangue se registrou por volta das 22h, próximo à área gastronômica do bairro, um dos points da capital paraense.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Militar, que fez o isolamento da área e acionou a Polícia Civil, via Seccional Urbana da Marambaia. Na área, foram tomadas as primeiras providências, como busca por testemunhas, levantamento de local e remoção do corpo da vítima para exames de necropsia no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

A Polícia Civil levanta a situação de “Betinho da Marambaia”.

Na área, a lei do silêncio. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu coisa alguma. Apenas o homem já caído em uma poça de sangue.

Pessoas piedosas cobriram o corpo da vítima até a chegada das autoridades.

Um inquérito será aberto pela Seccional Urbana da Marambaia para se apurar os fatos, identificar e prender o envolvido ou envolvidos no episódio.

Por Roberto Barbosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução