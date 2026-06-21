Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo

Equilíbrio marca grupos G e H antes da rodada de hoje

A Copa do Mundo de 2026 terá, neste domingo, 21, quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. Os confrontos envolvem as chaves G e H. A rodada começa às 13h, com Espanha e Arábia Saudita, em Atlanta.

Às 16h, a Bélgica enfrenta o Irã, em Los Angeles. Mais tarde, às 19h, o Uruguai encara Cabo Verde, em Miami. O jogo entre Nova Zelândia e Egito será em Vancouver, às 22h.

Jogos deste domingo, 21 de junho

13h – Espanha x Arábia Saudita (Grupo H)

16h – Bélgica x Irã (Grupo G)

19h – Uruguai x Cabo Verde (Grupo H)

22h – Nova Zelândia x Egito (Grupo G)

GRUPO G

Classificação após a primeira rodada:

Bélgica – 1 ponto

Irã – 1 ponto

Egito – 1 ponto

Nova Zelândia – 1 ponto

O Grupo G chega à segunda rodada com as quatro equipes tendo a mesma pontuação, após os empates em 1 a 1, entre Bélgica e Egito; e em 2 a 2, entre Irã e Nova Zelândia.

O fato de nenhuma seleção ter conseguido abrir vantagem embola o grupo, aumentando a importância dos jogos deste domingo para a definição da tabela.

Com um histórico recente bastante consistente em competições internacionais, a Bélgica enfrenta o Irã, equipe que costuma apresentar forte organização defensiva.

No outro confronto, Egito e Nova Zelândia também fazem um duelo direto, na disputa por vaga na próxima fase.

A equipe africana aposta na solidez tática e em valores individuais no setor ofensivo, enquanto a seleção da Oceania tende a priorizar o sistema defensivo.

GRUPO H

Classificação após a primeira rodada:

Espanha – 1 ponto

Cabo Verde – 1 ponto

Arábia Saudita – 1 ponto

Uruguai – 1 ponto

A chave H também chega à segunda rodada com equilíbrio, após empate nos dois jogos da estreia. Espanha e Cabo Verde, pelo placar de 0 a 0; Arábia Saudita e Uruguai, em 1 a 1.

O cenário, portanto, mantém aberta a disputa pelas vagas na próxima fase.

A Espanha, uma das favoritas não só do grupo, mas também ao título, tende a fazer um jogo de controle da posse de bola para impor seu ritmo de jogo.

Já a Arábia Saudita deve adotar uma postura de cautela, evitando se expor a riscos diante de um time tecnicamente superior, como é o caso.

No outro confronto, o favoritismo uruguaio se deve não apenas ao elenco, mas também à tradição desse país em copas do Mundo.

Após o heroico empate diante da Espanha, Cabo Verde entrará em campo na expectativa de repetir o bom desempenho defensivo, em especial com seu goleiro Vozinha, apelido de Josimar José Évora Dias. Ele foi o nome do jogo de estreia, com suas defesas parando o ataque espanhol.

Fonte e imagem: Agência Brasil