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Tragédia em Outeiro: homem morre e mulher fica ferida após queda de raio na Praia Grande

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após serem atingidos por um raio na Praia Grande, no distrito de Outeiro, em Belém, na tarde de ontem, sábado, 20. O caso ocorreu em meio a uma mudança repentina nas condições do tempo, surpreendendo banhistas que estavam na faixa de areia da praia, uma das mais frequentadas da capital paraense.

De acordo com informações preliminares, a descarga elétrica atingiu as vítimas enquanto elas estavam próximas à água. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Já a mulher foi atendida por equipes de emergência e encaminhada para uma unidade de saúde, apresentando ferimentos decorrentes da descarga elétrica.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas. A área foi isolada para atendimento da ocorrência e segurança de outros frequentadores.

A Praia Grande, em Outeiro, é conhecida por receber grande fluxo de visitantes, especialmente aos fins de semana e feriados, o que aumenta o risco em situações de mudanças climáticas bruscas. Casos envolvendo descargas elétricas são considerados raros, mas extremamente perigosos, principalmente em áreas abertas e próximas à água.

Autoridades reforçam o alerta para que banhistas redobrem a atenção em períodos de instabilidade climática. Em caso de raios, a recomendação é deixar imediatamente a praia e buscar abrigo em locais seguros, evitando permanecer em áreas abertas ou dentro da água.

Este não é o primeiro registro de ocorrência grave na Praia Grande. Recentemente, outros casos envolvendo acidentes com banhistas foram registrados na região, evidenciando a necessidade de cuidados redobrados por parte da população e visitantes.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução do portal Ver-o-Fato

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