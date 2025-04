NBA: Miami Heat é o primeiro classificado em 10º a avançar do play-in

Equipe foi a última a entrar no play-in da Conferência Leste

Kevin Dotsonda CNN

O cenário dos playoffs da NBA foi completamente definido na noite de sexta-feira (18) com os dois jogos finais do torneio play-in. O Miami Heat, última equipe a entrar no play-in da Conferência Leste com a 10ª melhor campanha na temporada regular, derrotou o Atlanta Hawks por 123 a 114 na prorrogação para se tornar o 8º cabeçado no Leste.

O Heat entrou em quadra buscando sua segunda vitória consecutiva em jogos decisivos, após derrotar os Bulls em Chicago na quarta-feira (16) em seu primeiro jogo do play-in. O Heat pegou os Hawks desprevenidos, liderando por até 17 pontos no primeiro tempo.

Os Hawks se recuperaram de um início com baixo aproveitamento nos arremessos e viraram o jogo no quarto período, impulsionados por algumas cestas cruciais do armador Trae Young. Foi uma infiltração de Young que empatou o jogo em 106 com apenas um segundo no relógio, forçando a prorrogação.

O armador reserva do Heat, Davion Mitchell, dominou o período extra com três bolas de três pontos, superando sozinho a pontuação dos Hawks na prorrogação. Mitchell marcou nove de seus 16 pontos no tempo extra.

Tyler Herro, do Heat, foi o maior pontuador com 30 pontos, enquanto Young liderou Atlanta com 29 pontos.

Com a vitória, o Heat se torna a oitava força na Conferência Leste e a primeira equipe da 10ª posição a avançar do torneio play-in. O Miami agora enfrentará o Cleveland Cavaliers, primeiro colocado, em uma série de primeira rodada que começa no domingo (20).

A ação dos playoffs da primeira rodada começa no sábado, com as Finais da NBA programadas para começar em 5 de junho.

Divulgação/Miami Heat