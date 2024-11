Conversa entre Israel e Hezbollah está em “direção muito positiva”

A Casa Branca afirmou, nesta segunda-feira (25), que as negociações entre Israel e o grupo xiita Hezbollah para um cessar-fogo no Líbano avançam em uma “direção muito positiva”, mas ainda não está nada fechado.

Em uma entrevista coletiva por telefone, o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está “acompanhando de muito perto” as negociações para uma trégua.

– Posso dizer que as conversas que tivemos foram construtivas e acreditamos que estão indo em uma direção muito positiva – expressou.

Apesar da notícia, Kirby mantém os pés no chão.

– Mas nada está fechado até que tudo seja negociado. Temos que continuar trabalhando para que possamos alcançar o cessar-fogo em que trabalhamos há tanto tempo e com tanto esforço – acrescentou o porta-voz, que não quis revelar os detalhes pendentes.

O mediador americano Amos Hochstein viajou para a região na semana passada e apresentou a ambas as partes uma proposta de acordo para um cessar-fogo que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aparentemente aceitou com algumas reservas.

A proposta inclui três etapas: uma trégua seguida da retirada das forças do Hezbollah ao norte do rio Litani, uma retirada completa das tropas israelenses do sul do Líbano e, finalmente, negociações entre Israel e Líbano sobre a demarcação da sua fronteira, que atualmente é uma fronteira estabelecida pela ONU após a guerra de 2006.

O Gabinete de Segurança israelense deverá se reunir nesta terça-feira (26), em Tel Aviv, para aprovar a proposta americana, informaram fontes próximas do assunto.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL