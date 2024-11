Conflito em evento do TCM resulta em briga física entre representantes de vereador e de prefeitos eleitos

Uma briga entre as equipes de Deivid Paiva e Paulo Carvalho, vereadores eleitos de Santarém e prefeito eleito de Faro, respectivamente, interrompeu um evento do TCM no Hangar, nesta segunda-feira (25). O tumulto generalizado ocorreu após uma troca de agressões físicas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão generalizada durante o evento do TCM, com os políticos e suas equipes envolvidos em agressões. Até o momento, a motivação da briga é desconhecida.

Deivid Paiva é filho do deputado estadual Josué Paiva. Esse acontecimento gerou um clima de constrangimento ao longo do evento, que contou com a presença de líderes políticos de várias cidades do Pará.

O incidente expõe as profundas divisões políticas existentes entre os grupos e ressalta a necessidade de um debate mais aprofundado sobre a conduta dos representantes de candidatos eleitos.

