COP 30 em Belém: Embratur Garantirá Hospedagem em Navios para Conferência Climática

O Governo Federal anunciou, nesta quinta-feira (24), que a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) será responsável pela hospedagem dos participantes da COP 30, a Conferência do Clima, que ocorrerá em Belém. Em um contrato de R$ 263 milhões, firmado pela Casa Civil, serão disponibilizados 6 mil leitos em navios de cruzeiro, com a MSC Cruzeiros e a Costa Cruzeiros já demonstrando interesse em oferecer esses espaços para acomodar os delegados e participantes.

Durante a cerimônia que marcou a contagem regressiva de 200 dias para o evento, o secretário Extraordinário para a COP 30, Valter Correia, detalhou a parceria com as companhias marítimas e a gestão das operações. A Embratur ficará responsável pela contratação e supervisão dos serviços, com a previsão de que os contratos sejam formalizados nos próximos dias.

O contrato assegura que, dos 6 mil leitos, 600 serão destinados exclusivamente à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, enquanto 500 leitos serão reservados para países em desenvolvimento, com seus custos sendo cobertos por recursos do Fundo Fiduciário da UNFCCC ou diretamente pelos países beneficiados. O valor total do projeto será parcialmente financiado pelo Governo Federal, que contribuirá com R$ 30 milhões, enquanto o restante será obtido por meio da venda das cabines.

Além disso, o terminal portuário de Outeiro, localizado em Belém, está passando por reformas para ampliar sua capacidade e receber navios transatlânticos de grande porte. A Companhia Docas do Pará, responsável pelo terminal, assegura que a infraestrutura está pronta para suportar o fluxo de embarcações, que deverão oferecer entre 4 mil e 5 mil leitos para os participantes da conferência.

Com a proximidade da COP 30, o Governo Federal reforça que a organização logística para o evento está em estágio avançado, visando garantir segurança, eficiência e transparência na operação. A iniciativa destaca ainda a importância de Belém como sede de uma das maiores conferências climáticas do mundo, com a cidade se preparando para receber milhares de pessoas de diferentes países e promover discussões fundamentais sobre as mudanças climáticas.

