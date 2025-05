COP30: Brasil se prepara para se tornar potência verde mundial, diz ministro do Turismo

Durante sua participação no CNN Talks nesta quinta-feira (8), o ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o papel central que o Brasil pode desempenhar na luta contra as mudanças climáticas. Segundo ele, a COP30 Conferência das Nações Unidas sobre o Clima será uma oportunidade histórica para o país assumir o protagonismo como referência ambiental no cenário global.

O evento está marcado para novembro de 2025, em Belém, capital do Pará, e promete colocar o Brasil em destaque como potência verde mundial, aproveitando seu maior diferencial competitivo: a sustentabilidade.

“A COP de Belém, a COP da Floresta, pode ser uma grande ferramenta para o Brasil. As lideranças globais vão discutir o futuro do planeta dentro da maior floresta tropical do mundo. Isso tem um valor incalculável”, afirmou o ministro, que é natural do Pará.

Além de fortalecer a imagem internacional do país, a conferência deve impulsionar o turismo sustentável. Em 2024, o aeroporto de Belém bateu recorde de movimentação, com mais de 4,2 milhões de passageiros, e um aumento de quase 50% no número de turistas estrangeiros em relação ao ano anterior.

Para atender à nova demanda, o Governo Federal investiu mais de R$ 300 milhões no setor turístico da cidade, com apoio direto a micro e pequenos empreendedores. Outro destaque foi a implantação da primeira unidade da Escola Nacional do Turismo em Belém, oferecendo cursos em áreas como hotelaria, idiomas e recepção de visitantes.

“Nossa meta é fortalecer o ecoturismo com hospedagens sustentáveis, veículos movidos por energia limpa e estrutura de baixo impacto ambiental. A melhor forma de proteger a floresta é oferecendo oportunidades reais para quem vive nela”, declarou Sabino.

Os números do turismo em 2024 também foram celebrados pelo ministro: mais de 100 milhões de brasileiros viajaram pelo país, e 6,7 milhões de estrangeiros visitaram o Brasil superando até grandes eventos anteriores, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O setor também gerou uma receita recorde de R$ 42 bilhões, se aproximando da arrecadação de produtos como café e algodão.

“O turismo emprega 7 milhões de brasileiros, enquanto a indústria da soja, nosso segundo maior produto de exportação, gera cerca de 2 milhões de empregos. O impacto social do turismo é gigantesco”, disse Sabino.

Por fim, ele reforçou que os efeitos da COP30 devem durar muito além do evento. “Quem vier vai voltar e dizer: ‘vai, porque vale a pena’. Isso cria um efeito multiplicador. Belém será a vitrine de uma nova etapa do desenvolvimento sustentável no Brasil”, concluiu.

Imagem: Divulgação