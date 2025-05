Matemática para todos: Evento gratuito no planetário do Pará neste sábado (10)

A programação incluirá sessão de cúpula, jogos, exposições e oficinas de origami e xadrez.

Em celebração ao Dia da Matemática, ocorrido na última terça-feira, 6 de maio, o Centro de Ciência e Planetário do Pará (CCPPA) convida a todos para o evento “Mentalidades Matemáticas”, a ser realizado no próximo sábado, dia 10, das 8h30 às 11h30, com entrada franca. A programação diversificada incluirá uma imersiva sessão de cúpula, jogos interativos, exposições cativantes e as estimulantes oficinas de origami e xadrez. Cada oficina oferece um total de 20 vagas, e para participar, os interessados devem realizar suas inscrições através dos formulários online disponíveis nos seguintes links: origami e xaderez. Informa-se que cada pessoa poderá se inscrever em apenas uma das oficinas.

A Matemática ocupa um lugar central nas atividades do CCPPA, proporcionando aos visitantes a oportunidade de explorar esta ciência fundamental e suas inúmeras aplicações no dia a dia. Através de conceitos básicos como adição, subtração, multiplicação e divisão, e de objetos que fomentam o raciocínio lógico e o pensamento geométrico, o espaço dedicado à Matemática busca despertar o interesse e a compreensão. Eliza Souza, responsável por esta área no CCPPA, destaca que o evento de sábado será um momento enriquecedor de descobertas, desafios intelectuais e puro encantamento com o universo dos números.

A programação especial do “Mentalidades Matemáticas” terá como um dos seus pontos altos as oficinas de origami e xadrez. A oficina de origami será conduzida por Inocêncio Costa, licenciado em Matemática pela Uepa e ex-estagiário do CCPPA. Ele explica que a arte milenar das dobraduras orientais não apenas estimula a concentração necessária para a criação das formas, mas também aprofunda o conhecimento das figuras geométricas que compõem cada obra. Inocêncio já compartilhou sua expertise em origami durante a programação “Planetário nas Férias” em julho de 2024, e o grande sucesso da oficina na ocasião atesta o potencial desta atividade para o público.

Foto: Monique Hadad