Do mistério ao glamour: Kylie Jenner e Timothée Chalamet encantam em estreia oficial como casal em Roma

Estrela e romance no tapete vermelho: Kylie Jenner e Timothée Chalamet brilham no David di Donatello Awards

O que era só expectativa dos fãs finalmente virou realidade: Kylie Jenner e Timothée Chalamet fizeram sua primeira aparição oficial como casal no tapete vermelho — e escolheram nada menos que o David di Donatello Awards, em Roma, para esse momento digno de cinema.

Com looks coordenados em preto, o casal chamou atenção pela elegância, sintonia e carinho. De mãos dadas, trocaram olhares apaixonados e sorrisos em meio a flashes e aplausos, selando de vez seu status como o par mais comentado de Hollywood.

Roma como cenário perfeito

Realizado nos lendários estúdios Cinecittà, o David di Donatello Awards é conhecido como o “Oscar italiano”. E foi nesse palco cheio de história e glamour que Kylie e Timothée decidiram se mostrar ao mundo como casal. A escolha não foi por acaso: longe de Hollywood, mas no coração do cinema europeu, Roma ofereceu um clima romântico e simbólico para esse novo capítulo da relação.

Looks que roubaram a cena

Kylie apostou em um vestido deslumbrante da Schiaparelli, direto da passarela da Semana de Moda de Paris. Com decote profundo e um caimento escultural, o look ainda trouxe um toque romântico com acessórios como brincos assimétricos e uma clutch de veludo com design exclusivo.

Timothée, sempre ousado na moda, surgiu em um smoking de veludo preto Tom Ford com um alfinete de roseta branca na lapela uma combinação clássica com um toque moderno. O casal parecia saído de um editorial de revista de moda.

Repercussão nas redes: viral e icônico

Não demorou para que as redes sociais explodissem com o momento. A hashtag #KylieTimothée entrou nos trending topics mundiais. Fãs elogiaram a química, os looks e até o timing da aparição, dizendo que o momento parecia “uma cena de filme romântico”.

Marcas como Schiaparelli e Tom Ford aproveitaram o buzz para promover seus designs, e influenciadores começaram a recriar os looks nas redes sociais confirmando o poder cultural do casal.

Trajetória discreta, estreia de impacto

Juntos desde 2023, Kylie e Timothée sempre preferiram manter o romance longe dos holofotes. Apareceram juntos apenas em momentos pontuais como em jogos de basquete e no show da Beyoncé em Los Angeles , mas evitavam tapetes vermelhos. Até agora.

A decisão de fazer essa estreia no cenário europeu parece sinalizar uma nova fase: mais aberta, mas ainda estratégica. Como disse um fã nas redes, “Roma foi só o começo”.

Referências da moda e da geração Z

O impacto da dupla também se estende ao mundo fashion e ao público jovem. Kylie é referência com suas marcas de beleza e moda, e Timothée, queridinho do cinema indie e blockbuster, é considerado um dos homens mais estilosos da atualidade. Juntos, eles viram inspiração de tendências das passarelas às vitrines.

O que vem por aí?

Com agendas lotadas e muitos projetos pela frente, o casal deve manter um ritmo equilibrado entre aparições públicas e privacidade. Mas uma coisa é certa: a estreia em Roma entrou para a história do entretenimento como um dos momentos mais icônicos do ano.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

imagens: Getty Images