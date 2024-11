Copa Norte de Karate ‘Pedro Yamaguchi’ conta com presença de atletas da seleção brasileira

No próximo sábado (23), Benevides, na Região Metropolitana de Belém, recebe a 19ª Copa Norte de Karate-do 2024 – Open Nacional CBK, Troféu Pedro Yamaguchi, no ginásio Nagib Salomão Rossi – Nagibão, a partir das 8h. A competição faz parte do calendário nacional da Confederação de Karate e contará com atletas de todo Brasil, alguns da Seleção Brasileira de Karate. Dyun Kimura, nome conhecido nacionalmente, confirmou presença.

Outra presença certa é de Marie Claire, da seleção brasileira, vai representar seu Estado do Amapá.

Dos municípios paraenses, destaques para equipes de Ananindeua, Castanhal, Barcarena.

De Benevides, a equipe da ATAM participará com 20 atletas, confirmando a presença da campeã Yasmin Nascimento.

Na organização do evento está a Academia Budokukai Karate-do Pedro Yamaguchi sob comando da sensei Adélia Rocha. As inscrições seguem até o dia 20 de novembro, podendo ser realizada no site: www.sistemaronin.com. informações: (91) 999426402.

“Esse tipo de evento é fundamental para o desenvolvimento do karate no Pará, pois oferece uma oportunidade para os atletas ganharem experiência competitiva e para os treinadores e clubes observarem novos talentos.”, diz Adélia Rocha, campeã do Troféu Romulo Maiorana de karate no ano de 2008.

“A nossa competição leva o nome de Pedro Yamaguchi em homenagem a um dos grandes nomes do karatê brasileiro, cujo legado é muito significativo na modalidade. Além disso, é uma competição aberta, para atletas de diferentes níveis e de faixas etárias, todos buscando títulos nacionais e se destacar no cenário esportivo”, confessa Adélia. (Colaborou: Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: ATAM/Divulgação