INSS confirma novo pagamento do 13º salário para aposentados; veja calendário

O Imposto de Renda é um tema frequentemente discutido entre os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente para aqueles que buscam compreender as isenções e os processos de cálculo do tributo sobre suas aposentadorias. A legislação vigente concede isenção aos aposentados e pensionistas cujos rendimentos não ultrapassam dois salários mínimos. Esse benefício é parte das políticas governamentais para aliviar a carga tributária sobre renda mais baixa e já está em vigor desde as mudanças implementadas pelo governo Lula (PT) em 2024.

Outra isenção significativa no Imposto de Renda aplica-se a aposentados por doenças graves, um reconhecimento da carga adicional que essas condições impõem aos beneficiários. Este direito ressalta a sensibilidade da legislação tributária a situações de vulnerabilidade, promovendo um alívio financeiro importante. O cálculo mensal leva em conta o valor recebido na aposentadoria, além de suplementos como o 13º salário, que, este ano, foi antecipado e beneficiou mais de 33 milhões de pessoas nos meses de abril e maio.

Como é Calculado o Imposto de Renda Sobre a Aposentadoria?

A fórmula para determinar o montante devido de Imposto de Renda entre aposentados do INSS é delineada por normas específicas. Inicialmente, considera-se o recebimento mensal do benefício. Cada parcela da aposentadoria ou pensão é avaliada dentro de faixas progressivas de tributação, de acordo com as regras impostas pela Receita Federal. É essencial que os aposentados sejam constantemente atualizados sobre essas faixas, pois elas influenciam o cálculo do tributo a ser pago.

1. Base de Cálculo:

Rendimentos Tributáveis: O primeiro passo é identificar todos os rendimentos tributáveis, ou seja, o valor total da sua aposentadoria.

O primeiro passo é identificar todos os rendimentos tributáveis, ou seja, o valor total da sua aposentadoria. Deduções: Em seguida, você pode deduzir alguns valores da base de cálculo, como: Contribuição Previdenciária: O valor que você contribui para a previdência social. Dependentes: Se você tem dependentes (filhos, por exemplo), você pode deduzir um valor por cada um. Pensão Alimentícia: Se você paga pensão alimentícia, este valor também pode ser deduzido. Idade: Aposentados com 65 anos ou mais têm direito a uma dedução maior.

Em seguida, você pode deduzir alguns valores da base de cálculo, como:

2. Alíquotas e Parcelas a Deduzir:

Tabela Progressiva: O Imposto de Renda segue uma tabela progressiva, ou seja, quanto maior o valor da base de cálculo, maior será a alíquota aplicada.

O Imposto de Renda segue uma tabela progressiva, ou seja, quanto maior o valor da base de cálculo, maior será a alíquota aplicada. Parcela a Deduzir: Além da alíquota, há uma parcela a deduzir que varia de acordo com a faixa de renda.

3. Cálculo do Imposto:

Aplicação da Alíquota: A alíquota é aplicada sobre a base de cálculo após as deduções.

A alíquota é aplicada sobre a base de cálculo após as deduções. Dedução da Parcela: Em seguida, a parcela a deduzir é subtraída do valor do imposto calculado.

Em seguida, a parcela a deduzir é subtraída do valor do imposto calculado. Imposto Devido: O resultado final é o valor do Imposto de Renda que você deverá pagar.

Veja o calendário:

Como ter Acesso ao Extrato de Pagamento do INSS?

A consulta ao extrato de pagamento do INSS pode ser realizada de forma rápida e prática através da plataforma Meu INSS, que oferece acesso tanto via aplicativo para dispositivos móveis quanto pelo site oficial. Essa ferramenta é crucial para aposentados que desejam manter um controle detalhado sobre seus recebimentos, incluindo ajustes como o 13º salário.

Através do Meu INSS:

Online: Acesse o site do Meu INSS e faça login com seu CPF e senha.

Acesse o site do Meu INSS e faça login com seu CPF e senha. Aplicativo: Baixe o aplicativo Meu INSS para smartphones e tablets e faça login.

Baixe o aplicativo Meu INSS para smartphones e tablets e faça login. Passo a passo: Entre na plataforma. Clique em “Do que você precisa?” ou “Meus benefícios”. Digite “Extrato de pagamento”. Selecione o benefício desejado e o período que deseja consultar. O documento será gerado na hora.



Outras formas de obter o extrato:

Telefone 135: Ligue para a central de atendimento do INSS e solicite o extrato.

Ligue para a central de atendimento do INSS e solicite o extrato. Agências do INSS: Dirija-se a uma agência do INSS mais próxima e solicite o documento pessoalmente.

Dirija-se a uma agência do INSS mais próxima e solicite o documento pessoalmente. Caixas eletrônicos: Alguns bancos permitem consultar o extrato de pagamento nos caixas eletrônicos, utilizando o cartão do benefício.

Para aqueles que encontram dificuldades em acessar a internet, o telefone 135 é disponibilizado como um canal alternativo. Este serviço está disponível de segunda a sábado, entre 7h e 22h, exigindo apenas que o usuário tenha em mãos seu CPF para realizar a verificação de identidade.

Quais Benefícios São Oferecidos pelo INSS?

O leque de benefícios do INSS é amplo e diversificado, atendendo a várias necessidades dos segurados. Além das aposentadorias convencionais — por idade, por invalidez, entre outras —, o Instituto oferece benefícios adicionais como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-família e salário-maternidade. Outras modalidades incluem pecúlio e seguro-defeso, este último dirigido a pescadores artesanais durante os períodos de paralisação da pesca para preservação ambiental.

O sistema visa assegurar uma rede de proteção social eficaz e abrangente, refletindo o compromisso do Estado com a segurança social dos cidadãos, independentemente das circunstâncias adversas que possam enfrentar ao longo da vida.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / rafapress