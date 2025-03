Cores e Ritmos: O Carnaval Encantado de Mosqueiro

O Carnaval de 2025 em Mosqueiro, distrito de Belém, foi um marco significativo na revitalização das tradições culturais locais, reunindo milhares de foliões em uma celebração que mesclou nostalgia e inovação.

Após duas décadas de ausência, os trios elétricos retornaram às ruas de Mosqueiro, trazendo de volta a energia e a animação que marcaram os carnavais passados. A Prefeitura de Belém, em colaboração com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), obteve autorização judicial para reintegrar os trios à programação oficial, atendendo ao anseio popular por essa tradição.

Um feriado de recordações: Passado e presente na mesma folia

O Desfile Oficial do Grupo Único das Escolas de Samba de Mosqueiro se iniciou no Domingo (2) contou com a participação das renomadas agremiações locais, Piratas da Ilha e Peles Vermelha. O evento ocorreu na Praça da Vila, a partir das 20h, oferecendo ao público um espetáculo de cores, ritmos e muita alegria.

Já na Segunda-feira (3) a programação começou com a concentração do trio elétrico da Banda Xeiro Verde no Pergolado do Chapéu Virado, às 14h. O desfile percorreu a Avenida Beira-Mar, atraindo cerca de 25 mil foliões, conforme estimativas da subprefeitura. Às 16h, a banda animou os participantes com sucessos que marcaram gerações. Paralelamente, diversos blocos desfilaram pela Rua Nossa Senhora do Ó, com concentração na Rua do Jambeiro, proporcionando opções variadas de entretenimento para todos os gostos.

A festa continuou com o desfile de blocos na Praça da Vila em plena “Terça-feira gorda” de Carnaval (4), com concentração na Rua do Jambeiro. A programação contou com a participação de mais de 30 blocos, garantindo diversão e animação até a Quarta-feira de Cinzas.

Uma das atrações mais aguardadas foi o bloco “Recordar Mosqueiro”, que proporcionou mais de dez horas de música ao longo de um percurso de quase dois quilômetros, desde a concentração no Moka City até a Vila. O evento reuniu aproximadamente 5.000 pessoas e contou com apresentações de bandas locais, como Muleke Society, Paulinho Torres e Toninho e Banda. A concentração ocorreu no Moka City (antiga garagem do Beiradão), e a expectativa era superar as edições anteriores, oferecendo aos participantes momentos de alegria e nostalgia.

Dá organização a diversão

Infraestrutura e Segurança: A organização do evento priorizou a segurança e o conforto dos foliões. Foram implementadas medidas como cordões de isolamento, reforço na segurança pública e ampla sinalização. A presença de ambulâncias e equipes de saúde garantiu atendimento imediato em caso de necessidade, assegurando que todos pudessem aproveitar a festa com tranquilidade.

Impacto Cultural e Econômico: O retorno do Carnaval em Mosqueiro teve um impacto positivo tanto cultural quanto economicamente. Culturalmente, houve o resgate de tradições que fortalecem a identidade local e promovem o sentimento de pertencimento entre os moradores. Economicamente, o aumento no fluxo de turistas e a movimentação no comércio local contribuíram para o aquecimento da economia da região, beneficiando hotéis, restaurantes, vendedores ambulantes e outros setores.

Em síntese, o Carnaval de 2025 em Mosqueiro foi uma celebração memorável que uniu passado e presente, tradição e modernidade, consolidando-se como um dos eventos mais importantes do calendário cultural de Belém.

Fotos: Ana Monteiro

Referência Textual: Ana Monteiro e Agência Belém