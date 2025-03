Circuito Mangueirosa reúne 200 mil pessoas e celebra parceria com a Prefeitura de Belém

Consolidado como o maior Carnaval de rua da cidade, o Mangueirosa reafirmou o compromisso com a cultura paraense, a democratização do acesso à folia e a responsabilidade ambiental. A edição de 2025 trouxe um line-up de peso, com destaques como Babado Novo, Pinduca, Nosso Tom, Xeiro Verde, Fruto Sensual, Felipe Cordeiro, Rebeca Lindsay, AQNO e muito mais.

Foi mantida a tradição de unir música amazônica, ritmos carnavalescos e grandes sucessos nacionais, trazendo uma festa cheia de cor, dança e sonoridades paraenses. A parceria com a Prefeitura de Belém garantiu uma estrutura reforçada para receber milhares de brincantes em uma festa inclusiva, gratuita e sustentável.

Além disso, uma das grandes novidades deste ano foi o retorno do trio elétrico, que conduziu os foliões em cortejo pelas ruas de Belém até o Porto Futuro, ampliando ainda mais a experiência da festa.

“O Circuito Mangueirosa mostrou que Belém pode ter um Carnaval para todos, sem exceção. Abrimos as portas da cidade para um evento inclusivo, sustentável e com a cara do nosso povo. Além de garantir uma festa diversa, conseguimos fortalecer a participação de empreendedores da economia criativa e ampliar os projetos de inclusão. O Mangueirosa refletiu essa identidade, reunindo diferentes públicos, valorizando nossa cultura e promovendo um Carnaval acessível para todas as idades”, avaliou Igor Normando, prefeito de Belém.

O Circuito Mangueirosa 2025 tem patrocínio da Equatorial Energia, por meio da Lei Semear de incentivo à cultura, Fundação Cultural do Pará e Governo do Pará. A Prefeitura de Belém é a realizadora do evento. Apoio cultural da Mariqueti e a mídia oficial é a Cultura Rede de Comunicação. A produção é assinada por Meachuta, Filhos de Glande, Se Rasgum, Toró Produções e Tchau, Tchau, Amor.

PARCERIA

A colaboração entre o Circuito Mangueirosa e a Prefeitura de Belém garantiu um evento bem organizado, com infraestrutura de alto padrão. A segurança pública foi um dos pontos altos desta edição, sem ocorrências graves registradas pela Segup (Secretaria de Estado de Segurança Pública) e pela Guarda Municipal.

“A parceria com o Circuito Mangueirosa levou aproximadamente 200 mil brincantes às ruas, e tudo isso aconteceu sem nenhuma intercorrência, na mais absoluta tranquilidade. Com o apoio da Guarda Municipal de Belém e todo o sistema de segurança pública integrada com o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura Municipal de Belém, fomentando a economia local e fortalecendo a cultura e o turismo em toda a Grande Belém”, diz Cilene Sabino, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCULT).

“A Prefeitura de Belém foi uma parceira essencial para viabilizar o Mangueirosa, garantindo que o Carnaval da cidade fosse tão positivo quanto este foi. Em tempo recorde, mobilizaram uma grande força-tarefa e trabalharam junto conosco para proporcionar as condições necessárias para uma entrega de qualidade. Sem esse apoio, nada disso teria acontecido. Agradecemos ao prefeito Igor Normando, ao vice-prefeito Cássio Andrade, ao governador Helder Barbalho, à vice-governadora Hana Ghassan Tuma, à secretária da SEMCULT, Cilene Sabino, e a todos que foram fundamentais para a realização deste evento dentro da Prefeitura,” destaca Gustavo Moreira, sócio-diretor do Circuito Mangueirosa.

SUSTENTABILIDADE

O compromisso do Mangueirosa com a sustentabilidade também se destacou. Em parceria com a Sezel e a direção de sustentabilidade do evento, os recicladores da Aral recolheram 1,5 toneladas de materiais recicláveis no Porto Futuro. A coleta seletiva foi um dos pilares desta edição, reforçando a preocupação ambiental do evento.

“Muitas pessoas estão envolvidas para que o Carnaval aconteça e ofereça uma experiência como a que o Mangueirosa proporcionou este ano,” finaliza Gustavo.

PLANEJAMENTO PARA O FUTURO

Com o sucesso de 2025, a organização do Circuito Mangueirosa já começa a planejar os próximos passos. A meta é seguir expandindo e aprimorando a estrutura do evento, mantendo o compromisso com a inclusão, a segurança e a valorização da cultura paraense.

“A edição de 2025 mostrou a força e a dimensão que o Mangueirosa alcançou. Agora, o objetivo é pensar em estratégias para ampliar ainda mais esse projeto, garantindo que o Carnaval de rua de Belém siga crescendo com qualidade e responsabilidade,” conclui Gustavo Moreira.

Na avaliação de Beto Silva, sócio-diretor do Circuito Mangueirosa, a edição deste ano representou um avanço significativo para o evento. “O Circuito Mangueirosa deste ano mudou de patamar. No Porto Futuro, conseguimos receber melhor o nosso público e os artistas. O espaço permitiu uma estrutura maior em todos os níveis. O Mangueirosa é um fenômeno popular, que cresce a cada ano. Por isso, oferecer conforto e segurança é fundamental para o sucesso do evento,” destaca Beto.

Ele também ressalta a diversidade musical e o compromisso ambiental do circuito. “Tivemos mais diversidade musical sem perder nossa identidade regional. A mistura de ritmos sempre foi uma característica do circuito e estamos felizes que conseguimos ampliar ainda mais essa proposta. Também aumentamos as nossas ações de sustentabilidade, uma pauta que é importantíssima para nós,” explica.

Para ele, o êxito da edição de 2025 reforça o posicionamento do evento como um dos principais carnavais de rua do Brasil. “Fazer carnaval de rua é um desafio para qualquer cidade brasileira, precisa de muita organização, planejamento, patrocínios e diálogo com o poder público e a sociedade civil. Felizmente, o Circuito Mangueirosa deste ano contou com tudo isso e o resultado foi uma edição memorável que definitivamente colocou Belém no mapa do carnaval do Brasil,” finaliza Beto Silva.

Gustavo Moreira reforça que a parceria com a Prefeitura segue firme para os próximos anos e que os planos para 2026 são ainda mais ambiciosos. “O prefeito Igor Normando tem um projeto claro de fazer o Carnaval de Belém voltar a ser um dos principais do Brasil, e o Circuito Mangueirosa está 100% fechado com esse objetivo. Para 2026, já estamos preparando uma edição avassaladora, que vai inaugurar uma nova era para o Carnaval de Belém.”

SOBRE O MANGUEIROSA

O Circuito Mangueirosa é um dos principais eventos do Carnaval de rua do Norte do Brasil, reunindo grandes nomes da música paraense e nacional. Criado por um coletivo de produtoras culturais, o evento visa fortalecer a cultura local, promover a inclusão e consolidar Belém como um destino carnavalesco de relevância nacional.

Fonte e imagens: Agência Belém