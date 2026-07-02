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SEGURANÇA

Corpo é encontrado às margens de canal em Belém

Um corpo foi encontrado na tarde da ultima quarta-feira (1º) às margens de um canal localizado entre a Travessa Doutor Moraes e a Rua Fernando Guilhon, em Belém.

Segundo as primeiras informações, a vítima foi identificada. Equipes das forças de segurança foram acionadas para isolar a área e realizar os procedimentos periciais.

A Polícia Científica realizou a remoção do corpo, enquanto a Polícia Civil deverá investigar o caso para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte ou possíveis suspeitos.

Reprodução/Redes Sociais

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