Corpo é encontrado às margens de canal em Belém

Um corpo foi encontrado na tarde da ultima quarta-feira (1º) às margens de um canal localizado entre a Travessa Doutor Moraes e a Rua Fernando Guilhon, em Belém.
Segundo as primeiras informações, a vítima foi identificada. Equipes das forças de segurança foram acionadas para isolar a área e realizar os procedimentos periciais.
A Polícia Científica realizou a remoção do corpo, enquanto a Polícia Civil deverá investigar o caso para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte ou possíveis suspeitos.
Reprodução/Redes Sociais