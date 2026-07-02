Vídeo: Ceci Ribeiro relata corrida inusitada e diz que motorista de aplicativo esqueceu que ela estava no carro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a influenciadora Ceci Ribeiro contando uma situação inusitada vivida durante uma corrida por aplicativo.

Segundo o relato, o motorista informou que possui Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e, durante o trajeto, acabou esquecendo que ainda havia uma passageira no veículo.

A história foi compartilhada de forma bem-humorada e rapidamente repercutiu entre os internautas, gerando milhares de comentários e reações nas redes sociais.

O vídeo viralizou pela situação incomum e despertou debates sobre o TDAH e as situações do cotidiano vividas por pessoas com o transtorno.

Reprodução/Redes Sociais