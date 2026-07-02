Sefa apreende mercadorias diversas escondidas no meio de peças de máquinas

Apreensão ocorreu em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam ontem, quarta-feira, 1º, diversas mercadorias sem nota fiscal que estavam escondidas no meio de peças para mineração, com origem em Contagem-MG e destino a Canaã dos Carajás-PA. O valor total das mercadorias irregulares é de R$ 59.128,50. A apreensão ocorreu na unidade Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, na rodovia PA-447, km 15, Conceição do Araguaia, sudeste do Estado.

“Durante a análise documental, a fiscalização identificou incompatibilidade entre o peso informado na nota fiscal e o volume da carga transportada, motivo pelo qual foi realizada a conferência física do veículo. Durante o procedimento foram encontradas diversas mercadorias, entre elas confecções, panelas, acessórios eletrônicos, maquiagens e outros itens diversos. Ao ser questionado sobre a documentação fiscal dessas mercadorias, o motorista apresentou notas fiscais com origem e destino em Lagoa da Prata-MG, ou seja, uma operação interna, e não eram documentos idôneos para acobertar o trânsito das mercadorias destinadas ao Estado do Pará”, explicou o coordenador Renato Couto.

Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), totalizando R$ 23.230,97, cobrando imposto e multa em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo e por embaraço à fiscalização. Os valores foram recolhidos, e as mercadorias liberadas.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias