Corrida com brilho: VEJA e LIVE! lançam nova collab com tênis metálico

Depois de conquistar fãs com a versão Areia Náutico em 2024, LIVE! e VEJA repetem a fórmula de sucesso com um novo drop exclusivo: o Condor 3 Advanced Metálico Champagne, um tênis metálico pensado para trazer uma cor “forte e diferente no segmento”, como define Joise Sens, diretora criativa e cofundadora da LIVE!.

Criada pela marca referência no mundo fitness, a tonalidade ousada e sofisticada dá um novo ar ao modelo já conhecido pela tecnologia, conforto e impacto ambiental reduzido. Com sola reformulada e Dynamic Plate em E.V.A. rígido, o Condor 3 pesa apenas 276g e entrega responsividade e estabilidade — seja para quem corre, seja para quem vive em movimento.

Mais do que uma collab estética, a nova edição representa a fusão entre moda, performance e propósito. A LIVE! assina os detalhes visuais, como a palmilha e o calcanhar, enquanto a VEJA mantém seu DNA sustentável e minimalista nas laterais. O lançamento acontece oficialmente em 24 de abril, nos e-commerces e lojas das marcas.

A parceria segue traduzindo o espírito contemporâneo das duas marcas: alto desempenho com consciência e estilo.

Reprodução por stealthelook: por Izabela Suzuki