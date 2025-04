ISDIN lança Fusion Water Magic Glow no Brasil

A ISDIN anunciou recentemente o lançamento do Fusion Water Magic Glow no mercado brasileiro. O protetor solar facial, que já é sucesso na Europa e nas redes sociais, chega com a proposta de unir alta proteção solar, hidratação intensa e um acabamento iluminado que valoriza o viço natural da pele.

Com FPS 30 e textura ultraleve, o produto se adapta a todos os tipos de pele — inclusive as oleosas — graças à sua fórmula oil free, não comedogênica e hipoalergênica. Além disso, não irrita os olhos e oferece acabamento com efeito glow imediato, promovido pela tecnologia exclusiva Golden Glow Active.

A composição ainda conta com Vitamina E, que protege contra danos oxidativos e o envelhecimento precoce, e Pantenol, ativo conhecido por suas propriedades hidratantes e calmantes. Estudos realizados pela marca indicam um aumento de até 50% na hidratação da pele uma hora após a aplicação, com benefícios prolongados por até três horas.

Desenvolvido para integrar a rotina de cuidados diários, o Fusion Water Magic Glow também funciona como um primer iluminador, preparando a pele para a maquiagem e otimizando o tempo de autocuidado.

A novidade estará disponível a partir de abril em farmácias, drogarias e e-commerces de todo o país, com preço sugerido de R$ 109,90.

Reprodução por stealthelook: Isabella Aredes

Foto:Isdin Fusion Water Magic Glow (Reprodução)