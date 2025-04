Cristo Protetor: a história da estátua gaúcha maior que o Cristo Redentor

Descubra quem contribuiu para a criação do novo símbolo do Rio Grande do Sul.

O Complexo do Cristo Protetor de Encantado (RS) foi inaugurado no domingo (6), proporcionando aos visitantes uma capela, espaços dedicados à reflexão, uma praça de alimentação e uma estrutura planejada para passeio e visitação.

Inaugurado em 2022 e com imponentes 43,5 metros (superando o Redentor em 5,5m), o Cristo Protetor transcende o tamanho, representando a fé, a esperança e o espírito de reconstrução coletiva de Encantado.

Marcada por duas grandes enchentes recentes (2023 e 2024), a pequena Encantado (pouco mais de 22 mil habitantes) encontra no Cristo Protetor, que a observa de braços abertos, um farol de esperança em meio à reconstrução, com muitas famílias ainda em lares temporários.

A iniciativa do Cristo Protetor surgiu em 2015 com o Padre João Granzotto, que buscava fortalecer a fé e o desenvolvimento local. Em 2019, a Associação dos Amigos de Cristo de Encantado foi criada para arrecadar fundos e concretizar o projeto.

A responsabilidade de erguer o monumento coube ao mestre de obras aposentado Artur Lopes de Souza. Surpreendentemente, ele aceitou o projeto mesmo sem histórico em trabalhos artísticos.

O artista plástico Genésio Moura, com reconhecimento por suas esculturas de Cristo no Brasil, iniciou a criação da obra. No entanto, um problema de saúde o impediu de continuar, e seu filho, o também escultor Markus Moura, assumiu a responsabilidade pela conclusão.

A construção do Cristo Protetor foi um processo longo, marcado por anos de trabalho e interrupções devido à pandemia. Um dos momentos mais desafiadores ocorreu em 2021, com a complexa tarefa de erguer os braços e a cabeça da imponente estátua. Em um gesto simbólico, um fragmento da mão do Cristo recebeu a bênção do Papa Francisco, e a importância da estátua para a região foi ainda celebrada com uma música especialmente composta e interpretada pela dupla César Menotti & Fabiano.

Foto: Print Redes Sociais